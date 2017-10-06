Вкладываем в e-commerce: какие украинские проекты интересны инвесторам

Какие украинские проекты интересуют инвесторов?

Вчера, 5 октября в Киеве состоялась одна из крупнейших e-commerce-конференций — E-CONGRESS 2017. В рамках мероприятия эксперты обсудили инвестиционный климат в этой отрасли. Редакция PaySpace Magazine рассказывает, о чем говорили специалисты.

О финансировании в e-commerce

Спада не наблюдается в финансировании технологических проектов. Что касается сделок в традиционном e-commerce, который занимается торговлей физическими товарами, соглашения заключать сложнее. Ритейлеры, которые продают цифровой контент, чаще заключают сделки с иностранными инвесторами. Хотя и в пределах Украины с поиском финансирования для таких проектов проблем нет.

Крупные внешние фонды не хотят заключать сделки с Украиной. Поэтому отечественным проектам лучше рассчитывать на финансирование фаундеров или ангелов.

Инвесторы боятся вкладывать деньги в проекты, которые основаны только на идее. Так, например, запуская стартап в сфере FinTech, нужно разбираться и в финансах и в технологиях. Но большинство предпринимателей являются специалистами только в одной из отраслей. И инвесторы это видят. Сложно найти правильный продукт.

В 2016 году наблюдалось сокращение инвестиций в e-commerce во всем мире. И Украина — не исключение.

Идет консолидация рынка — всего за несколько лет Amazon нарастил долю в онлайн-ритейле США с 20% до 50%. В Украине тоже есть интернет-гиганты, которые в 6-7 раз больше конкурентов.

Потенциал мы видим в проектах, которые ориентированы на экспорт, продажу уникальных товаров, а также инфраструктурных решениях. Мы также заинтересованы в финансовых сервисах.

Этот рынок больше подходит для венчурных инвестиций. Для коммерческих кредитов мы его вообще не видим.

О поглощениях на украинском рынке e-commerce

(на примере Rozetka )

В 2016 году состоялось две сделки, которые должны вдохновлять игроков глобального рынка e-commerce. Amazon приобрел риейлера Souk из ОАЭ и польский интернет-магазин Allegro.

Rozetka уже сейчас входит в ТОП-30 ритейлеров мира (ТОП-20, если не считать сайты Amazon и eBay в разных странах). И пока Владислав Чечеткин не планирует его продавать.

Будут продана Rozetka или нет — зависит от того, какая цена будет предложена за актив.

Польский интернет-магазин Allegro, который в прошлом году приобрел Amazon, был частью группы Naspers. Тут возникает вопрос — либо Allegro был высоко оценен, либо планово поставлен на выход.

В группу Naspers сейчас тоже входит украинская доска объявлений OLX и доля в Prom.

По поводу тенденций — сейчас заметен тренд, когда маленькие технологические игроки онлайн-ритейла покупают большие магазины за счет средств фондов.

Naspers выходит из низкомаржинальных активов (например, в Восточной Европе). Мы по-прежнему живем в высокорисковой зоне. Поэтому цены на наши e-commerce активы ниже.

В перспективе 5-7 лет продажа крупного украинского интернет-магазина состоится. Вопрос только кому и за сколько.

Сейчас вопрос поиска капитала для Rozetka — это задача внутреннего инвестора. Но в любой момент это может измениться.

Когда появится аппетит профильных инвесторов — сделка может состояться.

На какой стадии нужно привлекать инвестиции?

Мы развивали Uapay на свои деньги. Если хватает денег вести проект до выхода на прибыль за свои средства — лучше не спешить с привлечением капитала. Деньги инвесторов желательно брать когда не хватает ресурсов для возможного масштабирования.

Первый инвестор — это вы. Второй — ваш покупатель. Только после этого стоит привлекать средства фондов.

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