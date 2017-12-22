Подбиваeм итоги уходящего года и строим планы на 2018

Эксперты украинского рынка платежей и финансов назвали основные события и тенденции на рынке в 2017 году. Также представители компаний рассказали о своих ожиданиях и прогнозах на 2018.

Ключевые игроки украинского рынка финасов сошлись во мнении, что 2017 год стал очень успешным с точки зрения перехода на безналичные платежи. Так, доля безналичных операций в структуре карточных транзакций уже достигла 75%.

Таким изменениям способствовало сразу несколько факторов — участники рынка рассказали редакции PaySpace Magazine об основных из них.

Мобильные кошельки

В этом году в Украине заработал популярный иностранный цифровой бумажник — Android Pay. Его особенность — возможность загрузить в смартфон карты разных украинских банков — ПриватБанка, ПУМБа, Ощадбанка, Укрсиббанка. И рассчитываться в магазинах одним прикосновением телефона к терминалу.

Возможно, появление этого сервиса подтолкнет Apple и Samsung запустить свои мобильные кошельки в Украине.

Украинские банки тоже не отстают в плане внедрения новых технологий. В 2017 году сразу несколько финчреждений выпустили мобильные кошельки, которые превращают смартфон в платежный инструмент. Это ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Восток, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк.

Инфраструктурные решения

Общественный транспорт в Украине продолжает переходить на безналичные расчеты. Расплатиться картой можно не только в столице — 2017 стал годом транспортных инициатив в регионах.

Речь идет о запуске в Житомире карточных платежей в троллейбусах и трамваях.

Похожая инициатива была представлена в Закарпатской области платежной системой Mastercard — на входе в городской транспорт Мукачево установлены турникеты со встроенными терминалами для приема платежей.

Также в транспорте более 10 городов была запущена возможность оплачивать билеты по QR-коду через мобильный банкинг Приват24.

В следующем году ожидается продолжение этой тенденции.

На безналичный формат платежей переходят также фестивали, парки развлечений, паркинги.

Онлайн-платежи

Усилилось влияние финансовых компаний, которые предлагают качественные платежные решения.

Так, в 2017 году на двух крупнейших торговых площадках (OLX и Prom.ua) было запущено новое для Украины решение онлайн-оплаты — средства блокируются и поступают на счет продавца только после того, как покупатель подтвердит получение товара.

Тем не менее, развитие рынка все еще ограничивают некоторые законодательные препятствия.

Так, Александр Карпов, директор ассоциации ЕМА, отметил, что Кабинет министров Украины и НБУ несколько лет не могут решить, как выполнить требование Закона «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» — в 2012 году в этот Закон были приняты изменения, которые обязывают поставщиков товаров и услуг обеспечить прием карт не менее трех платежных систем (среди них обязательно одна — украинская).

Требования к торговцам должен выдвигать КМУ, но пока этого не произошло.

В каком направдении будут развиваться украинские банки в 2018?

В Таскомбанке в рамках конференции FinRetail 2017 рассказали, что ключевые направления инвестиций в 2018 — это технологии, партнерства и персонал.

В Укргазбанке собираются вкладывать деньги в эмоции, создавать максимально цифровые сервисы, развивать транзакционный бизнес (в начале года финучреждение переходит на собственный процессинг), и продукты для малого бизнеса.

Упростить предпринимателям онлайн-операции готовятся в Альфа-банке. Также финучреждение собирается проводить семинары для представителей бизнеса, повышая их финансовую грамотность.

Ощадбанк планирует активное кредитование физлиц на приобретение недвижимости, авто, а также выдачу карточных кредитов.

Александр Карпов, директор ассоциации ЕМА, поделился мнением о том, какие факторы повлияют на развитие рынка в 2018. Это могут быть альянсы крупных игроков из сферы Mobile c банками, продвижение запущенных в 2017 мобильных приложений. И попытки участников рынка скопировать идеи, технологии и продукты команды Fintech band (разработчики Monobank). На вопрос, стоит ли ждать перераспределения доли рынка между существующими игроками (например, банками) эксперт ответил, что оно коснется не более 20% (до 6 млн. счетов). Клиенты будут выбирать кредитные карты в хорошей обертке (с удобным платежным приложением и NFC кошельком).

Также банки и платежные системы будут работать над улучшением и стандартизацией пользовательского опыта.

Также в Visa прогнозируют дальнейшее развитие платежей при помощи QR-кодов — в компании планируют запустить собственное решение для приема оплат со смартфона на основе этой технологии. Подробнее о планах платежной системы на 2018 — читайте в материале — Тренды-2018 в украинском FinTech — интервью с Дмитрием Крепаком, Visa

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