Парк зимних развлечений на ВДНХ стал пространством без наличных

Посетители парка зимних развлечений смогут рассчитываться безналично в зонах развлечений, на фудкортах и ярмарке

Mastercard и Ощадбанк в этом году обеспечат возможность безналичной оплаты товаров и услуг в парке зимних развлечений «Зимова Країна на ВДНГ», который стартует уже в субботу на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины». Безналично можно будет оплатить все развлечения, рассчитаться на фудкортах, приобрести подарки и сувениры.

Ощадбанк обеспечит торговцев «Зимової країни» POS-терминалами для осуществления безналичных расчетов. Кроме того, банк создал зону самообслуживания, обустроенную информационно-платежными терминалами для пополнения карт.

Гости, не имеющие с собой платежной карты, смогут прямо на месте без документов приобрести в любом инфоцентре ВДНХ мгновенную бесконтактную карту Mastercard от ВДНХ и Ощадбанка в специальном дизайне. Пополнять ее можно в зоне продаж и пополнения карт и в отделении Ощадбанка, расположенном рядом со входом на ВДНХ. Для расчета картой достаточно лишь поднести ее к терминалу на локации и дождаться звукового сигнала. Картой можно удобно и быстро рассчитываться не только на ВДНГ, но и в торговых точках по всей территории Украины.

Мгновенные карты также позволят посетителям воспользоваться специальной услугой — «Комплексный билет». С ней гости парка смогут подключить дневной абонемент для посещения практически всех локаций со скидкой более 40%. Воспользоваться услугой «Комплексный билет» можно только с мгновенными картами от ВДНХ, Mastercard и Ощадбанка.

На всей территории парка развлечений посетители смогут рассчитаться картами разных платежных систем и банков. Бесконтактные оплаты доступны только для карт Mastercard, в том числе — для расчета картами Mastercard с помощью мобильных NFC-кошельков (Android Pay, Ощад PAY и т.п.).

Официальное открытие фестиваля состоится 16 декабря 2017 года, продлится он до 14 января 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские банки получили еще один выходной. О новом банковском выходном предупредил НБУ.

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