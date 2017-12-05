Украинские банки получили еще один выходной

О новом банковском выходном предупредил НБУ
Как сообщили в Национальном банке Украины, понедельник 25 декабря 2017 года будет нерабочим днем банковской системы.
Новый выходной для банков введен в связи с принятием Верховной Радой в ноябре нового закона, согласно которому 25 декабря (католическое Рождество) признано праздничным и выходным днем в Украине. В то же время, выходной 2 мая был отменен.
Закон вступил в силу 2 декабря.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее в НБУ рассказали, как будут работать банки в новогодние праздники. К примеру, 2 января банки будут работать без клиентов.
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