Украинские банки получили еще один выходной

О новом банковском выходном предупредил НБУ

Как сообщили в Национальном банке Украины, понедельник 25 декабря 2017 года будет нерабочим днем банковской системы.

Новый выходной для банков введен в связи с принятием Верховной Радой в ноябре нового закона, согласно которому 25 декабря (католическое Рождество) признано праздничным и выходным днем в Украине. В то же время, выходной 2 мая был отменен.

Закон вступил в силу 2 декабря.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в НБУ рассказали, как будут работать банки в новогодние праздники. К примеру, 2 января банки будут работать без клиентов.

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