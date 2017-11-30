В НБУ рассказали, как будут работать банки в новогодние праздники

Известно, что 2 января банки будут работать без клиентов

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (далее — СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года.

27-28 декабря 2017 года СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня на два часа;

29 декабря 2017 до 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Государственной казначейской службы Украины.

Нацбанк и казначейство могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

Нацбанк и казначейство могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00. 1 и 8 января 2018 года СЭП, система электронной почты НБУ, депозитарий НБУ, Система СЕРТИФ, Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины НБУ, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украина «КредИнфо2», Автоматизированная информационная система «Реестр договоров с нерезидентами 2» не работают.

2 января 2018 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

3-5 и 9 января 2018 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

С 29 декабря 2017 по 3 января 2018 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, установленный НБУ 28 декабря 2017 года.

В период с 30.12.2017 по 8.01.2018 включительно банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ не поддерживает возможную покупку «Укрпоштой» банка. Планы «Укрпошты» по расширению предоставляемых финуслуг снова не поддержали.

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