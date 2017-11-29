НБУ не поддерживает возможную покупку «Укрпоштой» банка

Планы «Укрпошты» по расширению предоставляемых финуслуг снова не поддержали

Национальный банк не поддерживает возможную покупку публичным акционерным обществом «Укрпошта» одного из украинских банков. Об этом заявили в пресс-службе НБУ.

Напомним, «Укрпошта» рассматривает три сценария развития финансовых услуг. Первый сценарий — принятие закона (НБУ и Минфин выступили против принятия законопроекта №6601, которым «Укрпошта» наделялась правом предоставлять банковские услуги); второй сценарий — покупка банка; третий сценарий — стратегическое партнерство с банком.

Подобное решение будет приниматься или наблюдательным советом (который еще не сформирован), или собственником ПАО в лице Министерства инфраструктуры.

Сейчас «Укрпошта» ведет переговоры с некоторыми небольшими банками с целью стратегического партнерства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на украинскую «дочку» российского Сбербанка нашелся покупатель. В следующем году Валерий Хорошковский должен закрыть сделку по покупке украинской «дочки» российского Сбербанка.

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По материалам ukranews.com