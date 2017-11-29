Нацбанк оштрафовал украинские банки почти на 40 млн грн

Регулятор в ходе проверок выставил банкам 13 штрафов

В ходе проверок украинских банков по части выполнения требований финансового мониторинга Нацбанк с января по сентябрь 2017 года выявил 9 фактов рисковой деятельности и выписал подопечным штрафам на общую сумму 37,5 млн грн.

Напомним, что в предыдущие годы регулятор за рисковую деятельность не просто насчитывали штрафы, но и отзывал лицензии. Сейчас этого не происходит. Почему — чиновники не объясняют.

Но сообщают, что еще зафиксировали на 1 октября 8 случаев, в которых банки не провели надлежащего мониторинга операций публичных деятелей и связанных с ними лиц (финансисты называют это РЕР). За это финансистов оштрафовали на общую сумму 2,8 млн грн.

Добавив, что в ходе всех проведенных с января по сентябрь проверок 33 проинспектированным банкам было выставлено 13 штрафов на общую сумму 40,4 млн грн.

Сколько финучреждений чиновники проверили в октябре-ноябре 2017 — нацбанковцы не уточняют. По словам пресс-службы регулятора, План проверок на 2018 год в установленном порядке еще не утвержден.

Ключевые нарушения, выявляемые в украинских банках в ходе инспекций, посвященных финансовому мониторингу:

неосуществления надлежащих мер, которые банки по закону должны применять по отношению к публичным деятелям, их близким или связанным лицам;

неосуществление идентификации, верификации клиентов (представителей клиентов), изучение клиентов;

необнаружение или несвоевременное выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;

осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ отменил постановление о послаблениях для банков. Как отмечают в НБУ, в банковском секторе уже происходят положительные изменения.

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По материалам ubr.ua