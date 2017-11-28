НБУ отменил постановление о послаблениях для банков

Как отмечают в НБУ, в банковском секторе уже происходят положительные изменения

Правление Нацбанка признало утратившим силу постановление правления НБУ от 24 февраля 2015 № 129 «О некоторых вопросах деятельности банков».

Как отмечает НБУ, отмена постановления № 129 обусловлена тем, что негативные последствия такого воздействия уже идентифицированы банками и учтены в разработанных ими планах мероприятий по приведению показателей своей деятельности с нормативными требованиями, которые сейчас выполняются.

При этом происходят положительные изменения и в банковском секторе — стабилизировался курс иностранных валют к национальной валюте, улучшилось состояние ликвидности в банковской системе.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением №119, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует до 1 января 2019.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ разрабатывает новые подходы к регулированию банковского рынка. Нацбанк изменит правила проведения финансового мониторинга – банки их не соблюдают.

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По материалам minfin.com.ua