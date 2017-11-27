В НБУ рассказали, сколько зарабатывают руководители банков

Председатели правления банков в среднем получают около полумиллиона гривен в месяц

В Национальном банке Украины назвали средний уровень заработной платы руководителей украинских банков в 2016 году.

Информацию о размере заработных плат председателей правлений банков Украины в 2016 году от двух международных компаний, которые провели исследование рынка заработных плат на рынке Украины. По условиям сотрудничества с этими компаниями Нацбанк не может разглашать названия компаний, а также давать развернутую аналитику по уровню заработной платы топ-менеджмента банков.

Так, среднерыночный уровень фиксированной зарплаты председателей правлений украинских банков в прошлом году составлял около 500 тыс грн в месяц.

Напомним, Национальный банк в сентябре повысил зарплату всем членам правления в 1,5 раза, кроме главы Валерии Гонтаревой. Зарплата заместителей главы выросла с 150 до 230 тыс грн в среднем.

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Ранее сообщалось о том, что глава правления одного из украинских банков покинет должность. Причиной могут послужить законодательные ограничения на совмещение должности члена правления банка с другими должностями.

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По материалам ubr.ua