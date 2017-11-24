Глава правления одного из украинских банков покинет должность

Причиной могут послужить законодательные ограничения на совмещение должности члена правления банка с другими должностями

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко уволится с занимаемой должности из-за назначения членом наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно ст.42 закона «О банках и банковской деятельности», председателю, членам правления банка и главному бухгалтеру банка запрещается занимать должности в других юридических лицах (кроме дочерних предприятий, банковских союзов и ассоциаций).

Главой правления банка Гриценко назначен с 1 августа 2014 года, а новый состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» был утвержден Кабмином 22 ноября.

Как сообщают в НБУ, они пока не получали официальной информации о назначении Гриценко членом наблюдательного совета Нафтогаза.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк упростил условия расчетов за импорт товаров. От бизнеса больше не требуют аккредитивов для осуществления авансовых расчетов.

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По материалам minfin.com.ua