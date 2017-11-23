Нацбанк упростил условия расчетов за импорт товаров

От бизнеса больше не требуют аккредитивов для осуществления авансовых расчетов

Национальный банк Украины упрощает для бизнеса осуществление авансовых платежей за импорт товаров в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте НБУ.

С этой целью Правление Национального банка отменяет уже не актуальное и не эффективное для стабилизации валютного рынка требование, обязывавшее банки осуществлять предварительную оплату в иностранной валюте за импорт товаров по внешнеэкономическому договору, общая стоимость которых превышает $5 млн (в эквиваленте), исключительно с использованием аккредитивной формы расчетов. Теперь осуществлять авансовые расчеты в таких случаях можно будет и без использования аккредитивов.

Новая упрощенная процедура осуществления авансовых платежей по внешнеэкономическим договорам будет способствовать дальнейшему оживлению внешней торговли и вместе с тем не создаст дополнительное давление на валютном рынке.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка №118 от 21 ноября 2017 года «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» и вступают в силу с 23 ноября 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ изменил правила операций по приему наличных для перевода. Национальный банк повысил прозрачность операций по приему наличных для последующего их перевода.

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