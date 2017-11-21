Что нужно сделать, чтобы FinTech заработал в Украине — НБУ

Необходимые законодательные изменения озвучили на «ABC-форуме: AI, Big Data, Clouds — Технологии будущего в финансовой сфере»

Директор Департамента стратегии и реформирования НБУ Михаил Видякин рассказал о том, какие законодательные решения необходимы, чтоб создать базу для развития FinTech в Украине.

Он отметил, что прежде всего стоит внедрить платежную директиву Евросоюза PSD2. Директива регулирует платежные услуги, ключевые права потребителей, принципы взаимодействия участников рынка, создает равные условия для всех посредников на финрынке и закладывает основу для совершенно новой финансовой системы.

По мнению Михаила Видякина, первым шагом к имплементации директивы может стать законопроект 7270 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода денег», внесенный на рассмотрение парламента 9 ноября 2017 года.

Еще одним важным документом, который поспособствует развитию финтеха, в НБУ считают законопроект 6540 об улучшении инвестиционного климата в Украине. По словам Михаила Видякина, его внедрение позволит Украине войти в ТОП-40 рейтинга Doing Business.

В свою очередь, законопроект 2456-д об усовершенствовании защиты прав потребителей финансовых услуг предоставит НБУ полномочия для защиты прав потребителей в банковском секторе.

Немаловажное значение имеет и Постановление Кабмина №878 «Об осуществлении расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств» относительно платежной инфраструктуры для приема торговцами безналичных платежей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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