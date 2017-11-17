Полномочия НБУ растут: на попечении регулятора могут оказаться финкомпании

Небанковские финучреждения все-таки отдадут на попечение Нацбанка

Финансовое лобби в Верховной Раде в ближайшие несколько недель рассчитывает вынести в сессионный зал законопроект о значительном расширении полномочий Нацбанка. Под начало НБУ собираются передать надзор над небанковскими финучреждениями, которые сейчас находятся под опекой Нацфинуслуг (ее упразднят): кредитные союзы, ломбарды, финансовые, страховые и лизинговые компании.

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении еще два года назад, но после он был положен на полку и больше не рассматривался в Раде. Перед вынесением на второе чтение документ собираются серьезно доработать.

Финкомпании опасаются чрезмерного надзора со стороны Нацбанка и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Гендиректор Объединения финансовых учреждений Виктория Волковская отметила, что у этих трех регуляторов слишком разные нормативные требования, разные правила для рынков. А создание единых требований для всех участников небанковского финансового сообщества может привести к закрытию украинских компаний (особенно небольших и узкопрофильных) и оставить лишь иностранные.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк предложил начинающим предпринимателям бесплатное обслуживание. Финучреждение запустило новый льготный тариф для бизнеса «Инкубатор».

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По материалам ubr.ua