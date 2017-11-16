Банкам не стоит создавать FinTech-лаборатории — мнение

Создатель банка в мессенджере поделился своим мнением относительно сотрудничества банков и финтеха

Традиционным финучреждениям не стоит создавать финтех-лаборатории чтобы быть инновационными. Эта попытка реформировать банкинг не будет успешной. Таким мнением в рамках конференции eCom21 поделился Михаил Иванов, представитель TalkBank первого в России банка, который обслуживает клиентов исключительно через мессенджеры.

Как альтернативу экспериментам внутри банка, эксперт предлагает сотрудничество с независимыми компаниями и интеграция лучших решений, которые они предоставляют. Такая модель взаимодействия с финтехом позволяет банкирам экономить время и отбирать лучшие решения, которые уже существуют на рынке. Вместо того, чтобы нанимать на работу сотрудников, которые только начинают разрабатывать инновационные продукты. Или создавать финтех-песочницу, ограничивая свой выбор несколькими стартапами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

16-17 ноября 2017 в Риге проходит VI международный форум по е-коммерции — eCom21. В этом году главная тема конференции — электронная коммерция будущего и человек цифровой эпохи. Подробнее о мероприятии — читайте в нашем спецпроекте.

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