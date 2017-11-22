НБУ изменил правила операций по приему наличных для перевода

Национальный банк повысил прозрачность операций по приему наличных для последующего их перевода

Регулятор ввел для небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков обязанность открыть в банке отдельный счет/счета и обеспечить зачисление на него наличных в гривнах, принятых ими для дальнейшего перевода.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления НБУ от 17 ноября 2017 года №116.

Его принятие даст возможность обеспечить прозрачность таких операций и избежать рисков использования принятой наличности в теневых схемах.

Положения этого документа согласуются с положениями Директивы (ЕС) 2015/2366 в части хранения средств, полученных от пользователей платежных услуг, на отдельных счетах в банках.

В то же время для обеспечения отражения в бухгалтерском учете операций, осуществляемых коммерческими агентами банков в Украине, по приему средств для последующего их перевода по назначению, как этого требуют нормы постановления № 116, НБУ внес соответствующие изменения в План счетов бухгалтерского учета банков и Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины. Об этом сказано в постановлении правления НБУ от 17.11.2017 № 117.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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