НБУ откроет собственный интернет-магазин

Онлайн-магазин будет заниматься продажей монет

Национальный банк собирается открыть собственный интернет-магазин по продаже монет. Об этом сообщил директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.

Магазин интегрируют в мобильное приложение «Монеты Украины» от НБУ, которое уже доступно для бесплатной загрузки для смартфонов, работающих на iOS и Android.

По его словам, мобильное приложение, которое оборудовано поисковой системой по названию монеты, ее серией и металлом, позволяет просматривать как техническую информацию, так и изображения, описание каждой монеты и тому подобное. Кроме того, оно всегда отражает полные и актуальные данные: сразу после выпуска монета автоматически отображается в приложении, то есть нет необходимости в обновлении его версии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ может прекратить выпуск мелких монет. Регулятор хочет отказаться от чеканки монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

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По материалам minfin.com.ua