НБУ может прекратить выпуск мелких монет

Регулятор хочет отказаться от чеканки монет номиналом 1, 2, 5, 10 и 25 копеек

Национальный банк Украины рассматривает возможность оптимизации обращения монет мелких номиналов, предлагая прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Проект решения обнародован для общественного обсуждения.

По оценкам регулятора, монеты номиналами 1-5 копеек перестали играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги, а прекращение чеканки монеты номиналом 25 копеек обусловлено тем, что при отсутствии монет номиналами 1 — 5 копеек 25 копеек не будут размениваться 10 копейками.

По данным НБУ, сегодня в обращении находится 12,9 млрд шт монет, в том числе номиналами 1 коп – 2,4 млрд шт, 2 коп – 1,4 млрд шт, 5 коп – 1,9 млрд шт, 10 коп – 3,8 млрд шт, 25 коп – 1,7 млрд шт, 50 коп – 1,2 млрд шт та 1 грн – 0,5 млрд шт.

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Ранее сообщалось о том, что НБУ разработал еще одно мобильное приложение. Новое интерактивное приложение называется «Монеты Украины».

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По материалам delo.ua