Когда кредиты станут доступнее для украинцев — аналитики

Сейчас процентные ставки не сопоставимы с доходами и значительно выше, чем в европейских странах

Аналитики сходятся во мнении, что до тех пор, пока в Украине высокая инфляция и слабая экономика, кредиты не подешевеют.

Действия Национального банка слабо влияют на экономику, уверен экс-замглавы НБУ Сергей Яременко. Сейчас главный критерий для банков, как считает эксперт, — может ли финучреждение разместить депозит в НБУ и под какой процент.

В рамках либерализации рынка и замедления инфляции в последующие годы Нацбанк получит возможность снизить учетную ставку, уверены в «Альпари». По словам аналитика Максима Пархоменко, за счет этого мы получим более низкие кредиты, но и существенно снизятся ставки по вкладам.

С одной стороны, более доступные кредиты могут стать толчком для экономики, рассказывает кредитный эксперт Виталий Мазуренко, но с другой стороны, стоит готовиться к тому, что и ставки по депозитам будут снижаться. Так, в развитых европейских странах ставки по депозитам могут колебаться в пределах 1%. Для многих размещение средств на банковском счету — это не способ заработать, а инструмент для сохранения денежных средств.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ изменил правила операций по приему наличных для перевода. Национальный банк повысил прозрачность операций по приему наличных для последующего их перевода.

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По материалам ubr.ua