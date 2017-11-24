НБУ разрабатывает новые подходы к регулированию банковского рынка

Нацбанк изменит правила проведения финансового мониторинга – банки их не соблюдают

Национальный банк Украины разрабатывает единый документ, который будет регулировать правила проведения финансового мониторинга банками Украины. Об этом во время заседания экспертного совета при Совете НБУ сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

По ее словам, сейчас банки руководствуются нормами закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма», а также положениями и разъяснениями Национального банка, дополняющими его.

По ее словам, НБУ вместе с экспертами ЕС ведет разработку нового регулятивного документа, построенного на том же принципе, что и «валютная реформа», которую центробанк презентовал в августе 2017 года.

Тогда НБУ представил законопроект «О валюте», построенный на идее общей вседозволенности. «Разрешено все, что не запрещено», — объясняли свои инициативы нацбанковцы. Между тем, документ давал ничтожно мало ответов в части конкретных порядков и правил проведения валютных операций. А за ответами отправлял к существующим и только планируемым нормативным актам НБУ.

Следует отметить, что банкиры прежде неоднократно заявляли о путанности существующих правил и слишком размытых критериях проведения проверок. Многие банки даже сознательно прошли на уменьшение пороговой суммы проведения финансовых операций украинцев с установленной законом границы 150 тыс грн. Финансисты объясняют – так банки спасаются от возможных санкций регулятора за нарушение правил финмониторинга.

Следует отметить, что ни сроков, в которые новый документ должен быть подготовлен, ни каких-либо параметров документа, Рожкова не озвучила.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк упростил условия расчетов за импорт товаров. От бизнеса больше не требуют аккредитивов для осуществления авансовых расчетов.

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По материалам ubr.ua