На украинскую «дочку» российского Сбербанка нашелся покупатель

В следующем году Валерий Хорошковский должен закрыть сделку по покупке украинской «дочки» российского Сбербанка

Бывший владелец медиа-холдинга Интер Валерий Хорошковский, с 2013 года проживающий в Монако, в следующем году завершит сделку по приобретению бизнеса российского Сбербанка в Украине. Об этом сообщил источник в банковских кругах.

По словам источника, Хорошковский намерен закрыть сделку в первом квартале 2018 года. Предполагается, что покупатель сменит название финучреждения и главный офис. Сейчас он находится на улице Владимирской в Киеве, а будет перенесен на Печерск.

В НБУ и Антимонопольном комитете Украины сообщили, что пока не получали документы от нового претендента на покупку Сбербанка.

7 ноября НБУ разрешил бизнесмену Сергею Тигипко купить другую украинскую «дочку» Сбербанка — Ви Эс Банк.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что на дочернее финучреждение Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. Однако они пока не подавали документы в НБУ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще два украинских банка могут объединиться в один. Индустриалбанк придумал способ слияния с Экспресс-банком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ отменил постановление о послаблениях для банков

По материалам finance.liga.net