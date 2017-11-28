Еще два украинских банка могут объединиться в один

Индустриалбанк придумал способ слияния с Экспресс-банком

В декабре акционеры запорожского Индустриалбанка на общем собрании рассмотрят вопрос о конвертации акций киевского Экспресс-Банка в акции Индустриалбанка в связи со слиянием финучреждений.

Об этом сообщил Индустриалбанк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Индустриалбанк основан в 1990 году, Экспресс-банк — в 1994 году. Данные банки имеют общую группу акционеров и входят в одну банковскую группу. Роза Дворецкая, Игорь Дворецкий и Анна Дворецкая владеют 70% уставного капитала Индустриалбанка, а в Экспресс-банке Розе и Игорю Дворецким принадлежит 80% уставного капитала.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов Индустриалбанк занимал 33-е место (2,8 млрд грн), Экспресс-Банк — 45-е место (1,4 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

В мае этого года стало известно, что Индустриалбанк планирует завершить слияние с Экспресс-банком в течение 2017 года. Позже Национальный банк Украины согласовал план присоединения Экспресс-банка к Индустриалбанку. В начале августа состоялись собрания акционеров Индустриалбанка и Экспресс-банка, на которых был утвержден план слияния.

В результате реорганизации Индустриалбанк станет правопреемником всех прав и обязанностей Экспресс-Банка в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, в прошлом месяце стало известно о слиянии двух других украинских банков. Сергей Тигипко решил объединить новоприобретенный VS Банк с ТАСкомбанком.

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По материалам biz.nv.ua