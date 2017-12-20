Тренды в платежах: ТОП-5 прогнозов от экспертов на 2018

Пять тенденций, которые будут влиять на сферу платежей в 2018 году

На глобальном рынке платежей в 2017 году произошло много существенных изменений. Среди них — появление новых форматов транзакций, переход к открытому банкингу в рамках европейской директивы PSD2, растущий спрос на более быстрые, безопасные и «умные» платежи. Все эти изменения заложили фундамент для дальнейшего развития в 2018. Какие тенденции станут определяющими в 2018 — рассказали эксперты европейского платежного провайдера HyperWallet.

Тренд №1 — Партнерства за пределами платежной экосистемы

В 2017 году начал зарождаться новый тренд — сотрудничество вместо конкуренции. Провайдеры альтернативных способов оплат, традиционные игроки рынка платежей и другие компании начали создавать совместные проекты. Например, PayPal расширила свои партнерские отношения с Facebook и Skype, чтобы позволить своим клиентам совершать р2р-платежи в мессенджерах.

Традиционные финансовые институты во всем Европейском союзе тоже стремятся к стандартам открытого банкинга, предоставляя сторонним бизнесам по разным тематикам доступ к своим данным для создания новых услуг. К тому же, в начале 2018 года вступит в силу директива PSD2 — можем ожидать новых партнерств на рынке между банками и поставщиками услуг.

Тренд №2 — Интуитивные платежи и Интернет вещей

Тренд Интернета вещей (IoT) набирает обороты — и в 2018 году он будет связан с платежами.

Компании стремятся предложить клиентам еще более удобные форматы оплат. И, помимо мобильных и бесконтактных форм платежа, компании думают о том, как сделать транзакции по-настоящему беспрепятственными. Для этого можно использовать подключенные к интернету устройства — гаджеты, бытовую технику и т.д.

Visa и Mastercard в 2017 году заключили несколько сделок в сфере Интернета вещей. Например, Mastercard приобрела компанию по обеспечению безопасности IoT-устройств. А Visa заключила сделку с IBM ради того, чтобы оснастить функцией платежей все устройства, которые имеют выход в сеть. В 2018 мы увидим, как эти усилия повлияют на отрасль.

Также компании продолжают совершенствовать виртуальных помощников, которые работают на основе искусственного интеллекта (AI). Siri (Apple) и Alexa (Amazon) — это дополнительные возможности развития платежей в 2018 году.

Тренд №3 — Платежи в рассрочку

В прошлом году ряд крупных авиакомпаний и туристических фирм внедрили опцию платежей в рассрочку. Это кратковременные кредиты, которые позволяют отдыхающим оплачивать поездку в течение нескольких месяцев с процентами.

Эта идея становится все популярнее в экономике совместного пользования — предпринимателям легче покрыть расходы на бизнес (например, водителям, которые хотят работать в службе такси, но не имеют собственного авто), с последующей выплатой всей суммы.

На рынке уже начали появляться стартапы, которые предлагают решения по разделению крупных платежей на части. В следующем году таких продуктов будет все больше.

Тренд №4 — Мгновенные платежи в Европейском Союзе

В конце 2017 года в ЕС заработала система мгновенного перевода денег (SCP Inst). Благодаря этому более 600 поставщиков платежных услуг из восьми европейских стран позволяют своим клиентам осуществлять мгновенные трансграничные переводы в любое время. В ближайшем будущем к системе подключится больше игроков из разных стран Европы.

Возможность отправлять деньги по всей Европе в режиме реального времени повлияет на развитие рынка в 2018.

Технологии (например, р2р-платежи), которые ранее было трудно использовать на континенте, становятся обычным явлением. Теперь компании смогут выплачивать гонорары фрилансерам мгновенно, что приблизит ЕС к стандартам, которые уже внедрены в других регионах.

Тренд №5 — Китайские цифровые кошельки на Западе

Финтех в Китае развивается стремительными темпами. Мобильными кошельками типа WeChat и Alipay пользуются сотни миллионов человек. Выезжая за границу, они захотят использовать для расчетов эти приложения. Задача платежных провайдеров — интегрировать китайские кошельки в платежную инфраструктуру разных стран.

Китайский Alipay уже сделал несколько шагов по выходу на европейский рынок. Магазины в Великобритании уже могут принимать платежи через китайский платежный сервис.

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