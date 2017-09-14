Бесконтактные платежи в транспорте запущены еще в одном городе Украины

Украинские города постепенно переводят свой транспорт на безналичную оплату проезда

Сегодня, 14 сентября, в городе Мукачево (Закарпатская область) начали курсировать новые автобусы с системой бесконтактной оплаты проезда. Проект был реализован при участии компании Mastercard, Ощадбанка, предприятий «Центр информационных систем» и «Общественный транспорт Мукачево».

Новые 20 автобусов оборудованы камерами видеонаблюдения, кондиционерами, монитором, системой спутникового мониторинга, системой озвучивания остановок, а также валидаторами.

Важным нововведением стала полностью безналичная оплата проезда. Пассажиры могут рассчитаться за поездки с помощью бесконтактной карты Mastercard (и других платежных устройств с этой технологией) любого банка мира, в том числе и муниципальной «Картой мукачевца» от Ощадбанка. Или подтвердить право на проезд, используя одноразовый билет с QR-кодом. Такой билет можно будет приобрести в терминалах самообслуживания, которые сейчас устанавливаются по городу.

Также проезд в автобусе можно оплачивать многоразовым электронным проездным, который можно будет пополнить в терминалах самообслуживания в городе. Действует в новых автобусах и ученический билет по сниженному тарифу — 50% от стоимости.

Пассажирам, желающим оплатить проезд бесконтактной банковской картой, достаточно при входе в автобус поднести ее к валидатору над турникетом, дождаться светового сигнала на турникете и пройти в салон. Стоимость проезда составляет 4 грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

На прошлой недел Житомир перешел на бесконтактную систему оплаты проезда. Жители города и туристы теперь могут оплачивать поездки бесконтактными банковскими картами «в одно касание». Для этого в салонах троллейбусов уже установлены специальные валидаторы.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Умная школа: в Украине представлен ученический билет с опцией платежей