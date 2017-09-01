Умная школа: в Украине представлен ученический билет с опцией платежей

Решение объединило функционал бесконтактной платежной карты, пропуска в школу и ключа доступа к онлайн-кабинету ученика

Платежная система Mastercard в партнерстве с Ощадбанком представили цифровой ученический билет, который объединяет функционал ученического, пропуска в школу и банковской карты. Первые 300 учеников с 1-го по 11-й класс столичной гимназии № 107 «Введенской» уже получили ученические нового формата.

Ученический билет реализован на базе бесконтактной банковской карты Mastercard, которая привязана к счету одного из родителей или опекунов ученика. Ее можно использовать на турникетах при входе в школу как электронный пропуск. Родители могут настроить получение уведомлений о времени входа и выхода ребенка из учебного заведения — в форме sms или email. Это ограничивает возможность несанкционированного входа посторонних лиц на территорию школы и гарантирует дополнительную безопасность ученикам и спокойствие родителям.

Цифровой ученический билет можно использовать для расчетов везде, где принимаются безналичные, в том числе бесконтактные оплаты. Начиная со школьной столовой и заканчивая интернет-магазинами.

Также благодаря электронному ученическому билету родители получат доступ к системе MyOsvita, а именно к таким сервисам, как электронные оповещения о посещении ребенком школы, доступ к информации об учебно-воспитательном процессе, отчеты о питании в столовой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, что это не первый инновационный проект партнеров для образовательных учреждений. В прошлом году карточки ученика получили ученики столичного лицея информационных технологий №79. Проект был запущен в рамках столичной инициативы «Карточка киевлянина» при поддержке КМДА, «Ощадбанка», ИТ-компании «Универсальные информационные технологии» и Mastercard.

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