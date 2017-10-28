Оплата проезда по QR-коду теперь еще в одном городе Украины

Жители смогут оплачивать проезд в один клик

С 30 октября жители Мариуполя смогут оплатить проезд в троллейбусах города, отсканировав QR-код, нанесенный в салоне транспортного средства.

По аналогии с другими городами, где уже запущена такая услуга, оплата будет проводиться через приложение Приват24. Этой новостью поделился на своей страничке в Facebook сотрудник банка.

Если отсканировать код через приложение Приват24, клиент попадет на специальную страничку в мобильном банкинге, где будет указана стоимость проезда и предложена возможность выбрать одну из своих карт. После ввода пароля от Приват24, билет будет оплачен, а пассажир получит электронный закомпостированный талончик.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Впервые опата проезда по QR-коду была запущена во Львове в начале 2017 года. С тех пор такая опция появилась и в других городах Украины — Черкасах, Чернигове, Ивано-Франковске.

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