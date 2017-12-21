Дмитрий Крепак, и.о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa рассказал о FinTech-трендах следующего года

Дмитрий Крепак рассказал редакции PaySpace Magazine каким был 2017 год для сферы финансовых технологий в Украине. Эксперт назвал основные события, которые повлияли на развитие рынка, спрогнозировал, в каком направлении будут развиваться цифровые платежи в 2018 и поделился планами компании Visa на следующий год.

Дмитрий, расскажите, какие ключевые изменения произошли в Украине в сфере финансовых технологий в 2017 году?

Я думаю, что события в FinTech следуют за общим развитием ситуации в украинской экономике. Сейчас происходит процесс децентрализации, современные финансовые решения идут в регионы.

Например, у нас был интересный проект с городом Житомир. Впервые в Украине совместно с городской администрацией и ПриватБанком мы реализовали программу, в рамках которой наземный коммунальный транспорт был оборудован бесконтактными платежными решениями. Не только в Киеве и крупных областных центрах внедряют современные решения, но и в регионах стремятся предложить своим гражданам что-то интересное, полезное, европейское.

Еще одно важное событие — запуск в Украине Android Pay.

Планируете ли вы в следующем году продолжить развивать безналичные платежи в транспорте? Можете поделиться подробностями?

Да, планируем. Но пока я бы не хотел раскрывать подробности.

Будет задействована та же технология, которую мы увидели в транспорте Житомира — бесконтактные карты, терминалы?

Да, бесконтактные технологии очень хорошо зарекомендовали себя, особенно для транспорта. Прежде всего, это удобно для пользователей.

Помимо Android Pay, есть еще два всемирно известных мобильных кошелька — Samsung Pay и Apple Pay. Считаете ли вы, что в следующем году они проявят такой же интерес к украинскому рынку, как и команда платежного сервиса Google?

Выход Android Pay ­ хороший сигнал. Украинский рынок готов к подобным решениям и у нас достаточное количество пользователей, которые хотят пользоваться подобными решениями. Это, наверное, и повлияет на их решение. (иностранных компаний-провайдеров мобильных кошельков, — ред.).

Какие тенденции в следующем году будут определять развитие рынка финансовых технологий в Украине? Что важно знать банкам, какие технологии стоит развивать?

Все зависит от конкретного банка. Но общий тренд — это User Experience (пользовательский опыт). Важно знать, что испытывает держатель карты, мобильного устройства, когда он расплачивается ими в магазинах или интернете. Насколько это удобный и понятный для него способ.

Наверное, главная проблема, с которой сталкивается клиент, — это усложнение всего. Человеку нужно привыкать к разным вариациям платежей. Разные приложения, разный путь потребителя до финальной точки — совершения платежа.

Выиграет тот, кто сделает этот опыт стандартизированным, более понятным. Чтобы все работало нажатием одной кнопки.

Как платежная индустрия, мы уже достигли стандартизации в физическом пространстве. Магазин или ресторан в Украине может предложить расплатиться картой, в том числе и бесконтактно. Такой же опыт можно получить в Европе, Америке. И он будет одинаковым. К сожалению, пока нельзя сказать того же о платежах в интернете или платежах в разных приложениях. Они разные и это может сбивать потребителей.

Еще один момент — это платежи при помощи QR-кодов, которые будут играть все большую роль непосредственно в Украине. Это то, на чем сейчас фокусируется компания Visa. В Украине сейчас более 200 тыс платежных терминалов. А нужно около миллиона. Вопрос в том, чем заполнить это пространство — либо физическими терминалами, зачастую более дорогими, либо QR-кодами.

Во-первых, этот продукт (QR) позволяет торговцу получать деньги в ту же секунду. Сразу после того, как покупатель расплатился при помощи кода в магазине или ресторане.

Во-вторых, момент инициирования платежа самим потребителем, когда мы минимизируем риск оспаривания транзакций.

И, в-третьих, QR-код ничего не стоит. Это может быть простейшее решение, распечатанное на бумаге. Это может быть QR-код, который генерируется автоматически на планшете продавца. Его можно показать покупателю, а он, соответственно, считает его своим смартфоном.

Я полагаю, что за этим будущее.

На каком этапе сейчас находится инициатива компании Visa по оплате с помощью QR-кодов в Украине?

Мы в процессе внедрения нашего решения. Я надеюсь, в скором времени вы услышите об этом и сможете воспользоваться.

Сегодня существует возможность заплатить кодом в Украине, но это пока еще не централизованное решение. Мы предлагаем стандартизированное решение для всех торговцев, банков и пользователей.

Какие еще планы у компании Visa на 2018 год?

Мы будем работать над приложением Visa Checkout, которое помогает безопасно и быстро платить в интернете. Это решение, которое позволяет одним прикосновением пальца оплатить товар. В нем уже сохранена платежная информация покупателя, его адрес доставки. Данные находятся в безопасном хранилище Visa, а не на сайте торговца. Это очень важно с точки зрения обеспечения безопасности электронных платежей в интернете.

Еще в планах на 2018 год токенизация, т.е. замена настоящего номера карты в мобильных устройствах набором цифр. Это вопрос безопасности платежей в интернете и в мобильных устройствах. Это очень важная тема. Она является фундаментом работы Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. Этот тренд продолжит влиять на рынок в 2018 году.

В 2017 году компания Visa совместно с Ощадбанком представила платежное кольцо в рамках Евровидения. Будете ли вы продвигать этот проект в следующем году?

Платежное кольцо – это один из форм-факторов для осуществления бесконтактных платежей, наряду со стикерами, брелоками, браслетами и так далее.

Это решение нравится потребителям простотой использования. Такие массовые события, как Евровидение или Олимпийские игры, на которых в свое время мы пилотировали это решение, являются отличной платформой для знакомства потребителей с новыми возможностями. Мы были рады в партнерстве с Ощадбанком познакомить украинцев с платежными кольцами. Если есть интерес, то думаю, что дальнейшее развитие возможно.

Какие факторы могут препятствовать развитию всех этих инновационных технологий в Украине?

Я не вижу никаких факторов, которые будут препятствовать развитию рынка. Единственное, что может негативно отразиться на платежной индустрии — недостаточно быстрое развитие экономики в целом. Потому что банковский и платежный сектора напрямую зависят от темпов роста экономики. В этом самый большой вопрос — как быстро будет расти экономика Украины и насколько увеличится благосостояние граждан.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — QR-код снова интересен бизнесу: в Tachcard рассказали о возрождении технологии