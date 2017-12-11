QR-код снова интересен бизнесу: в Tachcard рассказали о возрождении технологии

Как пользоваться QR-кодом для приема платежей и почему эта технология становится популярнее — читайте в интервью

Мода на QR возвращается — крупные платежные системы заинтересовались возможностями этого инструмента в сфере платежей. А ритейл оценил преимущества такого метода расчетов с покупателем. Интерес к технологии наблюдается и в Украине. Ее активно используют банки, государственные и частные компании для упрощения расчетов. Подробнее о том, как работают QR-платежи и каковы их перспективы на рынке, где есть множество других способов оплаты — читайте в интервью PaySpace Magazine с директором Tachcard, Александром Шульгой.

Александр, расскажите, как использовать QR-код для платежей?

Как со стороны торговца, так и со стороны покупателя, расчет по QR-коду занимает всего несколько секунд и по продолжительности не отличается от оплаты картой в привычном для нас POS терминале.

Давайте рассмотрим кейс использования QR:

торговцу необходимо единожды зарегистрироваться в личном кабинете Tachcard, внести необходимые для приема платежей данные (назначение платежа, реквизиты для получения средств) и создать QR-код, который в распечатанном виде, либо в виде наклейки будет размещен в точке приема платежей.

покупателю необходимо отсканировать QR-код стационарной камерой своего смартфона, перейти по ссылке и заполнить необходимые для осуществления платежа поля: сумму и карточные данные. Затем нужно подтвердить транзакцию и показать продавцу сообщение об успешной оплате.

После совершения транзакции покупатель может сохранить квитанцию об оплате, либо отправить ее на почту. А продавец — просмотреть историю транзакций в реальном времени в своем личном кабинете на сайте Tachcard.

В ближайшее время мы реализуем в личном кабинете продавца PFM отчеты, а покупатель сможет использовать для совершения платежей кошелек MasterPass или привязанную в личном кабинете Tachcard карту.

Конечно же, оплачивать по QR-коду Tachcard можно приложением Tachcard. В этом случае не нужно вводить карточные данные, достаточно выбрать карту из списка.

Подробнее о том, как работают QR-платежи — смотрите на видео.

Почему эта технология снова обретает популярность в сфере расчетов, несмотря на наличие мощных конкурентов — банковских карт и NFC-оплат?

Как видим, прошло довольно много времени, а прием NFC-оплат продвинулся не очень далеко. И это произошло в основном благодаря выходу в свет продукта Android Pay. Да, теперь можно рассчитываться смартфоном в рамках текущей экосистемы POS-терминалов еще и с этим приложением. Но подождите, до появления кошелька Google такая возможность была у клиентов ПриватБанка, Кредобанка, и других, правда, немногочисленных банков, которые реализовали эту технологию. Что дает Android Pay на сегодняшний день? Возможность воспользоваться теми же картами, только из другого приложения?

QR-код не привязан к приложению либо банку-эмитенту. Отсканировали стационарной камерой смартфона — и оплатили картой любого украинского банка. При этом мы говорим и об iOS, и об Android.

Как вы оцениваете перспективы QR-кодов в финансах?

В 2018 году начнется очень активный процесс продвижения, внедрения и использования QR-кодов для приема платежей и осуществления оплат. В 2017 году интерес к технологии активно подогрели представители международных платежных систем и некоторые топовые игроки рынка. Осталось дело за малым — начать внедрять и обучать плательщиков и торговцев пользоваться новой-старой технологией оплаты. Рынку важно поменять давно сложившееся у потребителя восприятие QR-кода. Теперь пользоваться им значительно проще и понятнее.

Отправной точкой глобального развития того или иного решения является создание единых стандартов. В случае с QR это уже произошло. Международная организация EMVCo летом опубликовала спецификации по расчетам с помощью кодов. Что подразумевает это регулирование и как оно повлияет на игроков отрасли?

Все очень просто, безусловно должен быть единый стандарт создания QR-кодов. Это позволит не разделять QR на «наш» и «не наш». Что априори ограничивает пользователя, заставляя выбирать приложение для сканирования. Tachcard уже реализовал сканирование своего кода без специального приложения и активно работает над реализацией упомянутого стандарта.

В качестве негативного примера можно привести использование QR-кода в транспорте Львова и других украинских городов. Его можно сканировать лишь приложением Приват24. И, соответственно, оплатить проезд можно только картой ПриватБанка. Меня как клиента другого банка это ограничивает и вызывает негатив. Я не могу оплатить проезд, используя эту технологию. Это равносильно ситуации, когда вы решили купить конфету, а вам говорят, что вам ее не продадут, так как вы не являетесь клиентом ПриватБанка.

Еще раз вернемся к вопросу NFC-платежей. Смартфон с NFC стоит дороже среднего устройства, что ставит большинство пользователей в неловкое положение: хочешь использовать этот удобный способ оплаты – придется потратититься.

Какие виды платежей Tachcard предлагает принять/совершить при помощи QR-кода? Для каких оплат такой формат транзакции наиболее уместен?

На сегодняшний день мы практикуем договорные и бездоговорные типы платежей. На данном этапе мы предлагаем оплату по реквизитам юридического лица. Фактически мы моделируем посещение клиентом отделения банка для совершения платежа по реквизитам. С картами можем работать, но подменять e-commerce транзакцию не в наших интересах.

Какие существуют варианты использования QR-кодов для оплат в традиционных торговых точках?

Статические QR коды применимы в ритейле для быстрой оплаты, либо заказа с предоплатой там, где нет возможности, или необходимости непосредственной коммуникации с торговцем. Например, оплата за детский сад (QR-код расположен на доске объявлений), заказ воды (QR-код размещен на бутле).

Динамические QR-коды используются при непосредственной коммуникации с торговцем. Например, на фестивале, либо в торговой точке, где торговец, оперируя своим ассортиментом, формирует электронный «инвойс» в виде QR-кода в реальном времени. Задача покупателя — отсканировать и оплатить. При этом торговец получит сообщение об успешной оплате в виде push уведомления на своем устройстве. Транзакция также отражается в личном кабинете торговца на нашем сайте.

Как представителю торговой точки начать принимать платежи по QR-коду?

Представителю торговой точки достаточно зайти в личный кабинет на сайте Tachcard, зарегистрироваться, прописать реквизиты для получения и назначение платежа. Это также можно сделать с помощью нашего менеджера. О своем желании достаточно сообщить по телефону службы поддержки, размещенному на сайте. Пока мы практикуем в основсном последний способ. Для формирования назначения платежа можно использовать статические данные и динамические параметры. При этом значение динамических параметров указывает сам плательщик во время совершения платежа. Все это продавец может легко настраивать самостоятельно в нашем личном кабинете. Платежи могут быть договорными (для этого требуется заключение договора на прием платежей с нашей финансовой компанией) и бездоговорные (в таком случае заключение договора не требуется).

Насколько это выгоднее традиционного эквайринга?

В данном типе платежей применяется e-commerce технология, что для большинства торговых точек не будет отличаться от технологии, предлагаемой привычными POS терминалами.

Какие подводные камни этой технологии?

Единственный минус данной технологии — это необходимость вводить во время оплаты проверочный код из смс от банка. Такая верификация плательщика (держателя карты) по стандарту PCI DSS обеспечивает безопасность транзакций с карты, но при этом усложняет процесс расчета. Этот момент можно регулировать размерами допустимых без кода сумм, количеством транзакций в период времени, МСС мерчанта и другими параметрами. Технология Masterpass также может нивелировать этот момент и упростить процесс расчета. Мы как раз заканчиваем интеграцию этой технологии.

В Украине QR-коды для приема платежей активно продвигают в ПриватБанке. Также платежная система Visa собирается развивать на украинском рынке похожий сервис — mVisa. Как вы будете строить конкуренцию с этими брендами? Другими словами, что предлагает торговцам Tachcard, чтобы сохранить привлекательность на фоне крупных компаний?

Оплатить QR-код Привата можно только из приложения Приват24 и только картой Привата. Мы, все же, рассчитываем, что в основном нашими плательщиками будут клиенты других банков. Конечно развитая сеть и узнаваемость бренда конкурента усложняют работу в любом направлении.

Что касается продукта mVISA, то наша стратегия — не конкурировать, а тесно сотрудничать в отдельных сегментах и направлениях рынка.

Простота и скорость без лишних движений и траты времени на оформление и прочее.

Какие сервисы для клиентов вы планируете запустить в ближайшее время?

Мы не любим быть голословными, скажу что будет много интересного как для торговца так и для плательщика. Не только в направлении QR. Мы взяли за правило выпускать новые продукты либо совершенствовать текущие минимум каждые 2 недели. Следите за нами, мы еще удивим!

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