Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографическими методами шифрования

Благодаря специфике криптографии, криптовалюту невозможно подделать. Определяющей и, возможно, наиболее привлекательной чертой криптовалюты является ее органический характер — она не выпускается какой-либо центральной властью, что делает правительственное вмешательство и манипуляции теоретически невозможными.

Анонимная природа криптовалютных транзакций делает их идеальным средством для целого ряда неправомерных действий, включая отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Первой криптовалютой стал биткоин, созданный в 2009 году человеком (или группой людей) под псевдонимом Сатоши Накамото. По состоянию на конец 2017 года в обращении находилось более 16,7 млн биткоинов с общей рыночной стоимостью в $268 млрд. Вслед за биткоином стали появляться и другие криптовалюты, которых уже насчитывается более 1300.

Преимущества и недостатки

Криптовалюты облегчают перевод средств между двумя сторонами за счет использования приватных и публичных ключей в целях безопасности. Эти переводы средств могут осуществляться с минимальными комиссиями за обработку, что позволяет пользователям избежать крупных сборов, взимаемых большинством банков и финучреждений за банковские переводы.

В основе большинства криптовалют лежит Blockchain-технология, которую можно применять и в множестве других сфер, например онлайн-голосованиях или краудфандинге.

Циркуляция криптовалют внутри системы происходит напрямую (P2P) – без участия третьей стороны. Все участники абсолютно равны.

Тем не менее, из-за виртуальности и децентрализованности криптовалют они непредсказуемы, а их цена волатильна. Криптовалютные кошельки и биржи также являются очень привлекательной мишенью для хакеров.

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