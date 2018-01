Как изменилась стоимость ТОП-10 криптовалют за неделю: обзор цен

Как изменились цены на ТОП-10 криптовалют по капитализации — читайте далее

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на ведущие криптовалюты за прошлую неделю. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

Прошедшая неделя выдалась сложной не только для первой десятки криптовалют, но и для всего крипторынка в целом — ряд правительств активизировал свои усилия по регулированию операций с цифровыми валютами.

Впрочем, эксперты не связывают падение цен с новой вспышкой правительственных запретов и ограничений. По их мнению, крипторынок слишком долго и быстро рос — не удивительно, что наступил период коррекции.

Так, курс биткоина в среду, 17 января, впервые за долгое время опустился ниже уровня в $10 тыс — цена криптовалюты понизилась до отметки $9,402. Тем не менее, это падение не было затяжным, и к концу недели ведущая криптовалюта вернулась к стоимости в $11-12 тыс. Индекс доминирования биткоина при этом составляет 34.7%. Некоторые аналитики полагают, что криптовалюта вот-вот начнет дорожать.

Ethereum тоже заметно теряет в цене. 19 января в сети состоялся хардфорк EtherZero — по крайней мере, так утверждает команда анонимных разработчиков. В то же время, на официальном сайте ethereum.org об этом хардфорке ничего не говорится. Не дают никаких комментариев и разработчики сети.

😃The EtherZero fork has been successfully launched on block 4936270, now we are testing in the real circumstances, will release the blockchain explorer as soon as possible for people to check and follow EtherZero fork schedule to do our next job. Thank you all for your support! pic.twitter.com/6J7Zmx1N6h

— EtherZero (@EtherZero_org) 20 января 2018 г.