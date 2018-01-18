Криптовалюты восстанавливаются после «Черного вторника» — эксперты объясняют коррекцию

В ночь со среды на четверг многие криптовалюты восстанавливаются после нескольких дней масштабной коррекции

Прямо сейчас капитализация всех криптовалют оценивается в $520 млрд. После недавнего обвала капитализация подошла к цифре $412 млрд, но затем за несколько часов выросла почти на $100 млрд. Несмотря на это, рынок все еще не может восстановиться до конца, ведь еще десять дней назад его капитализация достигала $830 млрд.

Биткоин еще несколько часов назад торговался на уровне $9 800, но уже вернулся к психологически комфортному уровню (выше $10 000). Прямо сейчас он пытается добиться отметки в $12 000. На момент написания материала значительно выросла и монета Ripple. На специализированных площадках указывются разные показатели роста криптовалюты за сутки. Так, ресурс coinmarketcap оценивает рост в 68,8% на 17-27 по киевскому времени.

На фоне монет, которые начали восстанавливаться, Ethereum тоже вырос на 32% после незначительного падения.

Многие аналитики считают, что этот обвал криптовалют был предсказуем как естественное явление.

Эксперт намекнул, что если смотреть на эту коррекцию в широком контексте, она кажется не такой уж и массивной.

Специалист добавил, что в ближайшее время похожие скачки могут повториться.

Одни аналитики воспринимают такую нестабильность как естественное явление, другие — как следствие новостей с Южной Кореи и новогодних праздников по всему миру. Еще одни говорят, что новости о регуляции криптовалют — это не настоящая причина обвала, и сетуют на излишнее внимание к рынку.

Более того, эксперт давно ждал этой коррекции. Еще один аналитик связывает хайп с неправильным пониманием настоящей сути криптовалют.



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