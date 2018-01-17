Bitcoin подешевел до $10 тыс — комментарии экспертов

Эксперты продолжают высказывать свое мнение о резком падении Bitcoin

Сегодня, 17 января, стоимость самой популярной криптовалюты упала практически до $10 тыс ($10 167 на момент написания материала по данным coinmarketcap). Последний раз цена была такой низкой в начале декабря прошлого года.

Сегодняшнее падение – продолжение тенденции, которая наблюдается уже несколько дней на фоне заявлений регулирующих органов некоторых азиатских государств.

Так менялась цена на биткоин за последние 7 дней:

Резкое падение, которое подтолкнуло биткойн к шестинедельному минимуму в 10 200 долларов, было частично вызвано новостями из Южной Кореи. Страна, известная заинтересованностью инвесторов в биткоин, рассматривала запрет на криптотрейдинг.

К этой новости добавились сообщения Bloomberg о том, что китайские власти, которые уже закрыли местные криптообменные биржи, также планируют запретить своим гражданам торговать на иностранных площадках.

Такие заявления привели к падению стоимости не только биткоин, но и других криптовалют.

Что же это – крушение пирамиды или временная волатильность – банкиры и представители криптоиндустрии уже высказали свое мнение.

Бывший председатель и главный исполнительный директор Wells Fargo Дик Ковачевич заявил, что считает биткойн мошенничеством и пирамидой. Удивившись, что цена на этот актив не упала еще ниже.

Тем временем, Сонни Сингх, коммерческий директор платежного сервиса Bitpay, настроен более оптимистично.

Он рассказал, что цена биткоин продолжит расти и назвал волатильность криптовалюты «захватывающей».

Дальнейшие изменения в стоимости биткоин будут добавляться в материал.

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