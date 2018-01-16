Стоимость ведущих криптовалют обвалилась

За последние сутки ТОП-10 криптовалют потеряли 11-24% своей цены

Все криптовалюты из ТОП-10 по капитализации за последние 24 часа существенно подешевели.

К примеру, биткоин сегодня упал до $11 442, обновив тем самым шестинедельный минимум. На момент публикации, согласно Coinmarketcap, он немного поднялся до $12 тыс. При этом его капитализация составляет $201 млрд при индексе доминирования в 34,8%.

Потерял в цене и Ethereum, недавний рост стоимости которого позволил ему вернуться на второе место в списке криптовалют.

Заметнее всего в ТОП-10 просел Ripple, за сутки снизившись на 24% до уровня в $1,39.

В сообществе разнятся мнения относительно того, чем вызвано падение крипторынка. Вероятно, так он реагирует на последние регуляторные нововведения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Китае заблокируют доступ ко всем криптотрейдинговым платформам. Китай снова активизировал свою борьбу с торговлей криптовалютами.

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