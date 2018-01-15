Ведущие криптовалюты подешевели: обзор цен

Как изменились цены на ТОП-10 криптовалют за прошлую неделю — читайте далее

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Спойлер: большинство из них упали в цене. Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

Цены на ТОП-10 криптовалют (8-14 января 2018)

Начало 2018 года ознаменовалось восстановлением криптовалютного рынка — ТОП-10 криптовалют по капитализации выросли в цене за первую неделю января. Однако уже на следующей неделе рынок начал падать. Среди негативных факторов — новости из Южной Кореи, которая собирается ввести запрет на торговлю виртуальными деньгами.

Так, Bitcoin упал на 17,77%. Помимо заявлений южнокорейского регулятора, на курс криптовалюты повлияло падение других альткоинов и «заинтересованность» Китая деятельностью майнеров. Напомним, в стране сосредоточена большая часть мощностей по добыче криптовалюты.

По мнению специалистов, нормативные требования к криптовалютам будут усложняться. И негативно влиять на ее стоимость.

Ripple, который в начале года впервые преодолел отметку в $3, на прошлой неделе подешевел на 39,22%. Цена на криптовалюту начала снижаться после того, как популярная площадка для отслеживания стоимости криптовалют coinmarketcap исключила из подсчетов показатели южнокорейских бирж, известных завышенными ценами на крипто-активы. Это автоматически снизило среднюю цену на XRP, заставив инвесторов в панике продавать свои накопления.

Так изменялась цена на криптовалюту с начала года:

Тем не менее традиционные финансовые компании продолжают доверять Ripple. Так, на прошлой неделе стало известно, что MoneyGram начнет использовать Ripple для денежных переводов.

Решение coinmarketcap отказаться от показателей южнокорейских торговых площадок повлияло на курсы и других криптовалют.

Bitcoin Cash, который откололся от Bitcoin летом 2017, подешевел на 7,98%. Сейчас криптовалюта находится на четвертом месте по капитализации.

Новая криптовалюта для смарт-контрактов Cardano, несколько недель подряд уверенно росла, получив негласное название «убийцы» Ethtereum. Однако на прошлой неделе цифровой актив подешевел на 19%.

8 января токены ADA были добавлены на фьючерсную биржу BitMEX, став вторым криптоактивом после Bitcoin, который будет предлагаться на фьючерсном рынке.

Это событие спровоцировало рекордное увеличение стоимости актива, после чего, ожидаемо, произошел спад.

Litecoin тоже был подвержен тренду падения цен на прошлой неделе, пострадав от заявлений из Южной Кореи о возможном запрете на торговлю криптовалютами.

NEM потерял 14,15% после значительного роста неделей ранее (+79%).

Криптовалюта Stellar, которая появилась в рейтинге ТОП-10 всего пару недель назад, подешевела на 10,27%.

Криптовалюта TRON, которая за первую неделю года выросла почти в 4 раза, теперь выбыла из ТОП-10 криптовалют, подешевев на 40%. Вместо нее в рейтинге поднялся еще один проект для смарт-контрактов EOS (+18%).

Выросла и цена на Ethereum (+24,78%). Эксперты объясняют рост увеличением количества проектов, которые используют эту криптовалюту — сейчас в экосистему выливаются миллиарды долларов. Если верить прогнозам, до конца года стоимость этого актива вырастет в 2-3 раза.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Биржа Kraken снова работает после самого долгого простоя в истории (обновлено)