MoneyGram начнет использовать Ripple для денежных переводов

Провайдер международных денежных переводов MoneyGram начнет тестировать токены XRP для совершения транзакций

Новое решение позволит людям безопасно и эффективно отправлять трансграничные платежи друзьям, семьям и деловым партнерам. Клиенты MoneyGram получат возможность отправлять средства в режиме реального времени.

В отличие от нынешней системы, которая требует от провайдеров денежных переводов использования предоплаченных счетов, новые технологии позволят оптимизировать этот процесс, решая проблему ликвидности.

Этот пилотный проект является стратегическим для MoneyGram. В перспективе технология блокчейн позволит компании стать более эффективной.

В Ripple уже заявили, что XRP остается «самым эффективным цифровым активом для платежей» с невысокими комиссионными вознаграждениями и высокой скоростью транзакций.

После появления этой новости цена цифрового токена выросла выше $2.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В начале года цена криптовалюты значительно выросла — Ripple достиг половины капитализации биткоина. Однако на этой неделе XRP начал дешеветь — и торговался ниже $2.

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