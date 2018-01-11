К 2020 все устройства Samsung будут подключены к интернету вещей

Компания Samsung Electronics поделилась своим видением концепции Интернет вещей на выставке CES 2018

На пресс-конференции Samsung продемонстрировала, как подключенные к интернету устройства можно использовать для дома, на работе и в пути. Компания планирует подключить все свои гаджеты к экосистеме IoT уже к 2020 году.

Весной 2018 года Samsung собирается объединить свои приложения IoT, в том числе Samsung Connect, Smart Home, Smart View и другие, в единое приложение SmartThings. Это позволит подключать и управлять любым устройством непосредственно со смартфона, телевизора или из автомобиля с помощью приложения Smart Things.

Новая продукция и услуги, представленные на CES 2018, наглядно демонстрируют достижения компании в области применения технологий IoT:

Samsung стремится установить отраслевые стандарты в IoT. Некоторые продукты компании — чип Samsung ARTIK, кондиционер и холодильник Family Hub — уже одобрены ассоциацией по критериям совместимости, необходимым для подключения к IoT.

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