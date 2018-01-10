Быстрые покупки: магнитам на холодильнике наконец нашли применение

Магниты на холодильник позволят заказать напитки онлайн

Известный производитель алкогольных напитков — Campari America — выпустил серию необычных магнитов. С их помощью пользователи смогут пополнить мини-бар и заказать напитки онлайн. Например, магнит можно разместить на холодильнике. А затем заказывать любимый напиток просто прикоснувшись к нему смартфоном с поддержкой NFC. Это действие мгновенно перенаправляет покупателя на мобильную версию крупнейшего маркетплейса алкогольных напитков — Drizly. Далее он сможет добавить товар в корзину и завершить покупку.

В Campari America отметили, что эти магниты — всего лишь маркетинговый инструмент по привлечению внимания к своей продукции. Выполненный с учетом современных тенденций — оптимизации опыта покупок для клиентов.

Пока магниты позволяют заказать только шесть напитков — Campari®, SKYY® Vodka, Wild Turkey, Aperol, Appleton® Estate Jamaican Rum и Espolòn Tequila. Приобрести их можно в нью-йоркских магазинах спиртного.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее подобную систему заказа товаров онлайн запустил крупнейший онлайн-ритейлер Amazon. Чтобы заказать расходные материалы (порошки, салфетки, кофе) достаточно закрепить на видном месте специальную кнопку (Dash Button) и нажать на нее, когда запасы товара подходят к концу.

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