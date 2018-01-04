Ripple достиг половины капитализации биткоина

На криптовалютном рынке в последнее время особенно активно торгуют альткоинами

В настоящее время вторая по величине рыночной капитализации криптовалюта Ripple (XMR) продолжила свой резкий рост, пересекая отметку в 3 доллара за монету. На момент публикации альткоин торговался на уровне $3,46.

За последний год стоимость Ripple увеличилась почти на 49000%. Лишь на прошлой неделе цена криптовалюты превысила $2 доллара, увеличившись с 27 декабря на 130%.

Благодаря этому Ripple закрепился на второй позиции в рейтинге криптовалют с рыночной капитализацией в $134 млрд — это почти половина капитализации биткоина. На третьем месте находится Ethereum с показателем $92 млрд. Его цена тоже заметно подросла и достигла рекордно высокого уровня в $959 за монету.

В последнее время инвесторы и сторонники криптовалют активно торгуют альткоинами из ТОП-30 криптовалют. Наиболее заметный рост демонстрировали Cardano (ADA) и Stellar (XLM) — они оба подскочили более чем на 15% за последние 24 часа.

Между тем, 4 января индекс доминирования биткоина достиг нового рекордного минимума в 33%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще одна страна запретила криптовалюты. В силу вступило решение центробанка страны о запрете биткоина и других цифровых валют.

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По материалам cointelegraph.com