Новости из Южной Кореи обвалили рынок криптовалют

В Южной Корее собираются запретить криптотрейдинг

Сегодня утром в новостных лентах ведущих деловых СМИ (в т.ч. Reuters и BBC) появились сообщения о новой волне недоверия к криптовалютам со стороны властей азиатского государства.

В результате этих новостей цены на ведущие криптовалюты стали снижаться. А совокупная капитализация упала ниже $650 млрд.

Ранее власти Южной Кореи уже высказывали свое опасения по поводу криптовалют, пытаясь официально урегулировать операции с ними. Однако теперь речь идет о полном запрете на трейдинг.

Опасений добавляет и то, что за последние несколько дней налоговая служба государства провела обыски в офисах двух ведущих бирж Южной Кореи — Bithumb и Coinone. Предлог для проверки — подозрение в неуплате налогов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В отличие от текущей недели, первые семь дней 2018 были более благоприятными для крпитовалют. Так, цены на ТОП-10 цифровых монет начали год с роста.

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