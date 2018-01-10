Kodak запускает криптовалюту для фотографов

Криптовалюта компании будет называться KODAKCoin

Технологическая фирма Kodak заявила, что запустит свою собственную криптовалюту и планирует в конце января провести ICO.

В официальном заявлении Kodak сказано, что криптовалюта будет поддерживать «зашифрованный цифровой регистр прав собственности для фотографов». Над этой инициативой Kodak работает с компанией WENN Digital.

Идея состоит в том, что фотографы смогут использовать будущий блокчейн Kodak для регистрации своих работ. «KODAKCoin» при этом будет функционировать как средство обмена на платформе. По словам компании, пользователи смогут получать оплату в криптовалюте, а также платить за право использования фотографий.

Это первый случай, когда Kodak проявила интерес к технологии. Компания наиболее известна своей фотографической продукцией, хотя банкротство и последующее восстановление в 2013 году привели к тому, что фирма сфокусировалась на печати и цифровой пленке.

Пока неясно, сколько средств Kodak собирается привлечь через ICO, но компания заявила, что токенсейл стартует 31 января и будет открыт для аккредитованных инвесторов из ряда стран, включая США и Канаду. Это ICO будет проведено в соответствии с требованиями SEC.

После появления этой информации в СМИ, акции Kodak выросли примерно на 37% за день, поднявшись с $3,10 до $5,50.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на краудфандинговой площадке Indiegogo будут представлены ICO-проекты. Пионер краудфандинга Indiegogo поддержит ICO-проекты.

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По материалам coindesk.com