На краудфандинговой площадке Indiegogo будут представлены ICO-проекты

Пионер краудфандинга Indiegogo поддержит ICO-проекты

Как объявила команда Indiegogo, партнерство с MicroVentures позволит площадке предлагать свои услуги и ICO-проектам. Первый токенсейл проведут для Fan-Controlled Football League — проекта, который позволит поклонникам американского футбола влиять на игру любимых команд в реальном времени.

Отмечается, что аккредитованные инвесторы будут покупать Simple Agreements for Future Tokens (SAFT), а сами будут переданы им позже. Эта модель использовалась несколькими ICO в последние месяцы. Она полностью совместима с правовыми нормами фондового рынка, налогового законодательства и сферы финансовых услуг США.

Начало работы с ICO-проектами имеет особое значение, если учесть масштабы и влияние Indiegogo в экосистеме краудфандинга. Теперь площадка позиционирует себя как новый хаб для ICO, которые соответствуют нормам США в отношении ценных бумаг.

Сообщается, что Indiegogo работает с юридической фирмой Cooley LLP в рамках этой инициативы.

Слава Рубин, один из основателей Indiegogo, отметил, что поддерживая ICO, компания хочет поднять уровень доверия ко всей индустрии в целом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее cтало известно, сколько денег украдено в этом году через ICO. Интерес хакеров к ICO связан в том числе с приличными суммами, которые вкладывают участники.

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По материалам coindesk.com