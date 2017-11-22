В Японии целый поселок выведут на ICO

Муниципальные власти рассчитывают, что это поможет укрепить местную экономику

Экономику японского поселка Нишиавакура в префектуре Окаяма планируют укрепить при помощи первичного размещения монет. Сейчас власти поселка, в котором проживает 1500 человек, изучают возможность проведения ICO.

Исследование ведется в партнерстве с тремя частными компаниями: блокчейн-компанией Chaintope, у которой есть платформа для поддержки ICO, компанией Murashiki, которая будет развивать платформу электронной коммерции, а также компанией A-zero.

Если провести ICO по каким-либо причинам не удастся, муниципальные власти обратятся за деньгами к национальному правительству или частным инвесторам.

Отметим, что Япония одной из первых стран легализовала биткоин в качестве платежного средства. Кроме того, власти страны занимают достаточно либеральную позицию относительно проведения ICO.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Израиль разработает регулирование для криптовалют. Рабочая группа, разрабатывающая регулирование, не слишком благосклонна к криптовалютам.

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По материалам forklog.com