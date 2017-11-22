Израиль разработает регулирование для криптовалют

Рабочая группа, разрабатывающая регулирование, не слишком благосклонна к криптовалютам

Министерство финансов Израиля создаст рабочую группу для разработки законодательства, которое будет регулировать криптовалюту.

К такому решению пришли министр финансов Моше Кахлона с представителями финансового сообщества, которые признали, что Израиль все еще не готов заняться регулированием цифровых валют.

По словам одного из инициаторов создания рабочей группы — израильского предпринимателя и сторонника Bitcoin Моше Хогега — первые результаты появятся уже через шесть месяцев. Он убежден, что отсутствие законодательства, регулирующего криптовалютную отрасль, создает множество проблем как пользователям, так и бизнесу.

Окружной суд Тель-Авива постановил, что банки могут отказать в обслуживании компаниям, работающим с Bitcoin, например, криптобиржам, а налоговое управление страны решило, что если Bitcoin юридически не считается валютой, его продажа будет облагаться рядом налогов, что может серьезно помешать внедрению криптовалюты.

Отмечается, что рекомендации рабочей группы вряд ли будут слишком благоприятными.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена Bitcoin Gold растет после запуска торгов на крупной бирже. До этого биржа оценивала возможность запуска торгов крайне скептично.

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По материалам finclub.net