Цена Bitcoin Gold растет после запуска торгов на крупной бирже

Ранее биржа оценивала возможность запуска торгов крайне скептично

Цена Bitcoin Gold (BTG) стремительно пошла вверх после того, как о начале торгов этой криптовалютой объявила биржа Bittrex.

Торги BTG стартовали поздно вечером в понедельник, 20 ноября, и как видно на графике ниже, цена криптовалюты превысила $360, скорректировавшись впоследствии до $280. Перед этим BTG торговался в районе $120.

Примечательно, что ранее администрация Bittrex, выразив готовность начислить пользователям причитающееся им количество монет BTG после хардфорка, крайне скептично оценивала возможность запуска торгов.

Запуск основной сети Bitcoin Gold состоялся 12 ноября. О поддержке BTG уже объявили аппаратные кошельки Trezor и Ledger, в то же время несколько майнинговых пулов прекратили добычу криптовалюты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что создана дебетовая карта для обналичивания криптовалют. Британский стартап разработал дебетовую карту для обналичивания Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют.

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По материалам forklog.com