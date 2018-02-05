Как перевести деньги с карты на карту: список украинских сервисов

Рассказываем, как перевести деньги с карты на карту — с помощью услуг платежных провайдеров и на сайтах банков
В 2017 году перевод средств с карты на карту онлайн стал еще популярнее. Так, количество таких транзакций выросло на 56% по сравнению с предыдущим годом.
Украинцы отправляли на карты других банков довольно крупные суммы — средний чек по данным UPC составил 1 800 грн. Редакция PaySpace Magazine выяснила, какие комиссии за подобные транзакции берут ведущие сервисы перевода денег между картами украинских банков (веб-версии). И какие дополнительные услуги предлагают.
Сколько стоит отправить деньги с карты на карту?
|
№
|
Сервис
|
Комиссия
|
Перевод по номеру/e-mail
|
Запрос перевода на карту
|
SMS уведомление получателя
|
Мобильное приложение
|
1
|
Portmone
|
1% + 5 грн
|
—
|
+
|
+
|
+
|
2
|
iPay
|
1% + 5 грн
|
—
|
+
|
+
|
—
|
3
|
EasyPay
|
1% + 5 грн
|
—
|
+
|
+
|
+
|
4
|
Uapay
|
1% + 5 грн
|
+
(1% + 5 грн)
|
—
|
+
|
—
|
5
|
Platon
|
1% + 5 грн
|
—
|
—
|
+
|
+
|
6
|
Plategka
|
1% + 5 грн
|
—
|
—
|
—
|
—
|
7
|
Tachcard
|
1% + 5 грн
|
скоро
|
скоро
|
—
|
+
|
8
|
Mosst Payments
|
1% + 5 грн
|
—
|
+
|
—
|
+
|
9
|
Wayforpay
|
1% + 4 грн
|
+
(3% + 1 грн)
|
—
|
—
|
—
|
10
|
P2Y
|
0,5% + 5 грн
|
+/скоро
(0,5% + 5 грн)
|
—
|
—
|
+
|
11
|
Wideup
|
0,5% + 5 грн
|
+/-
|
—
|
—
|
+
|
12
|
Karton
|
6,99 грн
|
+
(6,99 грн)
|
—
|
—
|
—
|
13
|
Sendmoney
|
с/на карту Привата бесплатно; 0,5% (мин 5 грн)
|
—
|
+
|
—
|
—
Как сэкономить, делая перевод с карты на карту онлайн?
Перекинуть деньги с карты на карту можно и дешевле. Так, некоторые из указанных в таблице сервисов предлагают более выгодные комиссии для тех, кто зарегистрировался на сайте/скачал мобильное приложение и привязал к своему аккаунту банковскую карту. Так, сервис EasyPay предлагает постоянным клиентам совершить перевод за 0,5%+2,5 грн вместо 1% + 5 грн. А Karton делает скидку на транзакцию в 2 грн. Так, вместо 6,99 грн, пользователь заплатит за перевод средств с карты на карту 4,99 грн.
Как перевести деньги с карты на карту без комиссии?
Кроме этих площадок, перевод с карты на карту онлайн можно совершить на сайтах банков. Зачастую они предлагают более низкие комиссии для своих вкладчиков. Поэтому перед тем, как перевести деньги с карты на карту, проверьте тарифы своего финучреждения и банка, который выпустил карту получателя. О том, как узнать банк по номеру карты, читайте в нашем предыдущем материале.
Например, онлайн перевод денег с карты на карту Приват предлагает провести совершенно бесплатно, при условии, что карта получателя или отправителя выпущена именно в этом финучреждении (сервис называется Sendmoney). Такая же опция есть у ПУМБ. На сайте банка можно бесплатно перевести средства держателю карты этого финучреждения.
Недавно появившийся на рынке Monobank предлагает бесплатно отправлять и получать деньги на свою карту в приложении банка.
Как перевести деньги с карты на карту по номеру телефона?
Клиент может переслать деньги с карты на карту, даже если у него есть только номер телефона/e-mail получателя средств. Такую услугу предлагают уже пять провайдеров денежных переводов. В таком случает получатель получит в SMS специальный код, по которому сможет оформить перевод на карту онлайн.
Как отправить деньги с карту на карту: пошаговое руководство
Напомним, чтобы отправить средства, вам понадобится платежная карта любого украинского банка и доступ к Интернету. Переводить деньги можно между картами Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro
Шаг 1 – введите номер своей карты (16 цифр), ее срок действия и трехзначный код безопасности на обратной стороне
Шаг 2 – введите номер карты получателя
Шаг 3 – введите сумму перевода
Шаг 4 – введите свой номер телефона и отправьте перевод.
Шаг 5 — введите код подтверждения платежа (если подключена услуга 3D Secure)
Если к вашей карте подключена услуга двухфакторной аутентификации, спустя несколько минут после ввода платежных реквизитов на мобильный придет SMS с паролем подтверждения транзакции. Введите его в соответствующую форму. Если SMS-подтверждение платежей не подключено — придется позвонить в банк для получения одноразового пароля.
Дополнительно: если вы хотите, чтобы получателя уведомили о поступлении средств на карточку, введите его e-mail или номер телефона для SMS-оповещения. В таблице указано, какие операторы предлагают своим клиентам такую возможность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Как пополнить счет телефона с банковской карты за 5 минут