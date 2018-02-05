Как перевести деньги с карты на карту: список украинских сервисов

Рассказываем, как перевести деньги с карты на карту — с помощью услуг платежных провайдеров и на сайтах банков

В 2017 году перевод средств с карты на карту онлайн стал еще популярнее. Так, количество таких транзакций выросло на 56% по сравнению с предыдущим годом.

Украинцы отправляли на карты других банков довольно крупные суммы — средний чек по данным UPC составил 1 800 грн. Редакция PaySpace Magazine выяснила, какие комиссии за подобные транзакции берут ведущие сервисы перевода денег между картами украинских банков (веб-версии). И какие дополнительные услуги предлагают.

Сколько стоит отправить деньги с карты на карту?

№ Сервис Комиссия Перевод по номеру/e-mail Запрос перевода на карту SMS уведомление получателя Мобильное приложение 1 Portmone 1% + 5 грн — + + + 2 iPay 1% + 5 грн — + + — 3 EasyPay 1% + 5 грн — + + + 4 Uapay 1% + 5 грн + (1% + 5 грн) — + — 5 Platon 1% + 5 грн — — + + 6 Plategka 1% + 5 грн — — — — 7 Tachcard 1% + 5 грн скоро скоро — + 8 Mosst Payments 1% + 5 грн — + — + 9 Wayforpay 1% + 4 грн + (3% + 1 грн) — — — 10 P2Y 0,5% + 5 грн +/скоро (0,5% + 5 грн) — — + 11 Wideup 0,5% + 5 грн +/- — — + 12 Karton 6,99 грн + (6,99 грн) — — — 13 Sendmoney с/на карту Привата бесплатно; 0,5% (мин 5 грн) — + — —

Как сэкономить, делая перевод с карты на карту онлайн?

Перекинуть деньги с карты на карту можно и дешевле. Так, некоторые из указанных в таблице сервисов предлагают более выгодные комиссии для тех, кто зарегистрировался на сайте/скачал мобильное приложение и привязал к своему аккаунту банковскую карту. Так, сервис EasyPay предлагает постоянным клиентам совершить перевод за 0,5%+2,5 грн вместо 1% + 5 грн. А Karton делает скидку на транзакцию в 2 грн. Так, вместо 6,99 грн, пользователь заплатит за перевод средств с карты на карту 4,99 грн.

Как перевести деньги с карты на карту без комиссии?

Кроме этих площадок, перевод с карты на карту онлайн можно совершить на сайтах банков. Зачастую они предлагают более низкие комиссии для своих вкладчиков. Поэтому перед тем, как перевести деньги с карты на карту, проверьте тарифы своего финучреждения и банка, который выпустил карту получателя. О том, как узнать банк по номеру карты, читайте в нашем предыдущем материале.

Например, онлайн перевод денег с карты на карту Приват предлагает провести совершенно бесплатно, при условии, что карта получателя или отправителя выпущена именно в этом финучреждении (сервис называется Sendmoney). Такая же опция есть у ПУМБ. На сайте банка можно бесплатно перевести средства держателю карты этого финучреждения.

Недавно появившийся на рынке Monobank предлагает бесплатно отправлять и получать деньги на свою карту в приложении банка.

Как перевести деньги с карты на карту по номеру телефона?

Клиент может переслать деньги с карты на карту, даже если у него есть только номер телефона/e-mail получателя средств. Такую услугу предлагают уже пять провайдеров денежных переводов. В таком случает получатель получит в SMS специальный код, по которому сможет оформить перевод на карту онлайн.

Как отправить деньги с карту на карту: пошаговое руководство

Напомним, чтобы отправить средства, вам понадобится платежная карта любого украинского банка и доступ к Интернету. Переводить деньги можно между картами Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro

Шаг 1 – введите номер своей карты (16 цифр), ее срок действия и трехзначный код безопасности на обратной стороне

Шаг 2 – введите номер карты получателя

Шаг 3 – введите сумму перевода

Шаг 4 – введите свой номер телефона и отправьте перевод.

Шаг 5 — введите код подтверждения платежа (если подключена услуга 3D Secure)

Если к вашей карте подключена услуга двухфакторной аутентификации, спустя несколько минут после ввода платежных реквизитов на мобильный придет SMS с паролем подтверждения транзакции. Введите его в соответствующую форму. Если SMS-подтверждение платежей не подключено — придется позвонить в банк для получения одноразового пароля.

Дополнительно: если вы хотите, чтобы получателя уведомили о поступлении средств на карточку, введите его e-mail или номер телефона для SMS-оповещения. В таблице указано, какие операторы предлагают своим клиентам такую возможность.

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