close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Как перевести деньги с карты на карту: список украинских сервисов

05.02.2018 15:10

Рассказываем, как перевести деньги с карты на карту — с помощью услуг платежных провайдеров и на сайтах банков 

Как перевести деньги с карты на карту

Как перевести деньги с карты на карту онлайн Фото: www.blighty.online

В 2017 году перевод средств с карты на карту онлайн стал еще популярнее. Так, количество таких транзакций выросло на 56% по сравнению с предыдущим годом.

Украинцы отправляли на карты других банков довольно крупные суммы — средний чек по данным UPC составил 1 800 грн. Редакция PaySpace Magazine выяснила, какие комиссии за подобные транзакции берут ведущие сервисы перевода денег между картами украинских банков (веб-версии).  И какие дополнительные услуги предлагают.

Сколько стоит отправить деньги с карты на карту?

Сервис

Комиссия

Перевод по номеру/e-mail

Запрос перевода на карту

SMS уведомление получателя

Мобильное приложение

1

Portmone

1% + 5 грн

+

+

+

2

iPay

1% + 5 грн

+

+

3

EasyPay

1% + 5 грн

+

+

+

4

Uapay

1% + 5 грн

+

(1% + 5 грн)

+

5

Platon 

1% + 5 грн

+

+

6

Plategka

1% + 5 грн

7

Tachcard

1% + 5 грн

скоро

скоро

+

8

Mosst Payments

1% + 5 грн

+

+

9

Wayforpay

1% + 4 грн

+

(3% + 1 грн)

10

P2Y

0,5% + 5 грн

+/скоро

(0,5% + 5 грн)

+

11

Wideup

0,5% + 5 грн

+/-

+

12

Karton

6,99 грн

+

(6,99 грн)

13

Sendmoney

са карту Привата бесплатно; 0,5% (мин 5 грн)

+

Как сэкономить, делая перевод с карты на карту онлайн?

Перекинуть деньги с карты на карту можно и дешевле. Так, некоторые из указанных в таблице сервисов предлагают более выгодные комиссии для тех, кто зарегистрировался на сайте/скачал мобильное приложение и привязал к своему аккаунту банковскую карту. Так, сервис EasyPay предлагает постоянным клиентам совершить перевод за 0,5%+2,5 грн вместо 1% + 5 грн. А Karton делает скидку на транзакцию в 2 грн. Так, вместо 6,99 грн, пользователь заплатит за перевод средств с карты на карту 4,99 грн.

Как перевести деньги с карты на карту без комиссии?

Кроме этих площадок, перевод с карты на карту онлайн можно совершить на сайтах банков. Зачастую они предлагают более низкие комиссии для своих вкладчиков. Поэтому перед тем, как перевести деньги с карты на карту, проверьте тарифы своего финучреждения и банка, который выпустил карту получателя. О том, как узнать банк по номеру карты, читайте в нашем предыдущем материале.

Например, онлайн перевод денег с карты на карту Приват предлагает провести совершенно бесплатно, при условии, что карта получателя или отправителя выпущена именно в этом финучреждении (сервис называется Sendmoney). Такая же опция есть у ПУМБ. На сайте банка можно бесплатно перевести средства держателю карты этого финучреждения.

Недавно появившийся на рынке Monobank предлагает бесплатно отправлять и получать деньги на свою карту в приложении банка.

 

Как перевести деньги с карты на карту по номеру телефона?

Клиент может переслать деньги с карты на карту, даже если у него есть только номер телефона/e-mail получателя средств. Такую услугу предлагают уже пять провайдеров денежных переводов. В таком случает получатель получит в SMS специальный код, по которому сможет оформить перевод на карту онлайн.

Как перевести деньги с карты на карту

 

Как отправить деньги с карту на карту: пошаговое руководство

Напомним, чтобы отправить средства, вам понадобится платежная карта любого украинского банка и доступ к Интернету. Переводить деньги можно между картами Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro

Шаг 1 – введите номер своей карты (16 цифр), ее срок действия и трехзначный код безопасности на обратной стороне

Шаг 2 – введите номер карты получателя

Шаг 3 – введите сумму перевода

Шаг 4 – введите свой номер телефона и отправьте перевод.

Шаг 5 — введите код подтверждения платежа (если подключена услуга 3D Secure)

Если к вашей карте подключена услуга двухфакторной аутентификации, спустя несколько минут после ввода платежных реквизитов на мобильный придет SMS с паролем подтверждения транзакции. Введите его в соответствующую форму. Если SMS-подтверждение платежей не подключено — придется позвонить в банк для получения одноразового пароля.

Дополнительно: если вы хотите, чтобы получателя уведомили о поступлении средств на карточку, введите его e-mail или номер телефона для SMS-оповещения. В таблице указано, какие операторы предлагают своим клиентам такую возможность.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Как пополнить счет телефона с банковской карты за 5 минут

Рубрики: ЛайфхакиОбзорыПлатежные картыПлатежные системыСтатьиУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме