Как взять онлайн-кредит на карту: обзор сервисов быстрых займов

Перед тем, как взять онлайн-кредит на карту, ознакомьтесь с условиями основных игроков рынка

Сервисы онлайн-кредитования в Украине становятся все популярнее. Как и другие финансовые услуги, займы быстро мигрировали в интернет. И за несколько лет нарастили свою базу клиентов. Источником такой популярности стало то, что организации работают круглосуточно и даже по выходным, займы выдают за несколько минут, а из документов требуют только паспорт и идентификационный код. Более того, это подходящий вариант для тех, кто хочет получить займ с плохой кредитной историей.

Однако обратная сторона удобства микрозаймов — их стоимость. Годовая процентная ставка по такому кредиту может превышать 700%. А штрафы за просроченный займ ставят под вопрос полезность такого займа.

В этом обзоре редакция PaySpace Magazine расскажет, как взять онлайн-кредит на карту максимально выгодно — без высоких процентов и штрафов.

Как взять онлайн-кредит на карту:

сравним условия

Получить кредит на карту любого банка Украины не составит труда — достаточно оформить заявку онлайн, прикрепить копии паспорта и кода (а в некоторых случаях — ограничиться их номерами) и подождать решения кредитора. Обычно весь процесс занимает до получаса и не требует дополнительного общения с кредитующей стороной. Выбирая провайдера, стоит знать, что не все компании готовы выдать займ на пару дней — срок кредита иногда начинается с одной недели. Также разнятся максимальные суммы, которые можно получить — некоторые организации дают в долг не менее 500 грн. Но в большинстве случаев прослеживается закономерность: первый кредит выгоднее с точки зрения процентной ставки, а последующие позволят распоряжаться более крупными суммами. Подробнее об этом — в таблице.

№ Название Сумма (грн) Срок (дней) % по кредиту первый /повторный Бонусы Пролонгация 1 Moneyveo 50 – 3500 (max – 15 000) 1 — 30 0,01% /1,66% понижение ставки на 50%, повышение суммы займа до 30 дней 2 CCloan 400 — 10 000 5 — 29 0,01% /1,33% временные акции до 29 дней неограниченное количество раз 3 Mycredit 100- 3000 (max-10 000) 1 – 25 (max — 35) 0,05% /1,6% скидки до 20%, кешбек на 7, 15, 30 или 45 дней 4 TOP Credit до 3000 (max – 15 000) До 65 дней 1,9% временные акции неограниченный срок в рамках договора 5 CreditOn 500 –15 000 До 65 дней 1,9% временные акции погашение % за дни использования увеличивает срок на 10 дней 6 KLT Credit 500 — 2500 (max 10 000) 7 – 30 (max — 65) 0,81% /1,62% 25% на второй кредит 10, 20 и 30 дней 7 Море грошей 500 — 10 000 5 — 65 0,8% /1,6% бонусы за регистрацию и погашенные кредиты до 365 дней при условии выплаты % по кредиту 8 SOS Credit 500 — 3000 (max-10 000) 1 — 30 0,01% (до 10 дней) /1,6% скидки до 50%, промокоды на 7, 15, 30 дней 9 Bistrozaim 300 — 10 000 7 — 30 0% (max. 2000 тыс грн до 16 дней) / 1,4% специальные условия для пенсионеров и студентов, акция 0% на первый кредит возможность оформить рассрочку по кредиту 10 Credit365 500 – 3000 (max- 10 000) 7 — 30 0,95% /1,06% — 1,4% в зависимости от срока бонусы за погашенные кредиты, положительный отзыв о компании, акция «приведи друга» на 7, 15, 30 дней 11 CreditUP 100 – 1500 (Max — 7000) 1 — 30 1,9% бонусы за погашенные кредиты, 50% на первый займ (временная акция) + 12 Miloan 200 — 1000 (max — 4000) 1 — 30 0,01% /1% увеличение суммы кредита, быстрая выдача займа 24/7 на 3, 7, 15 дней 13 Moneyboom 250 — 2000 (Max –7 000) 5 — 30 1,75% увеличение суммы кредита на срок, не превышающий количество дней займа 14 Ultra Cash 500 – 2000 (max – 10 000) 1 — 30 0,8% /1,6% увеличение суммы кредита + 15 Ваша готівочка 200 — 7000 1 — 16 2% бонусы за погашенные кредиты +

На этом список украинских сервисов онлайн-кредитования не заканчивается. Более того, на рынке микрозаймов появляются все новые игроки. А спрос на их услуги растет.

Как взять кредит онлайн на карту без процентов?

Взять онлайн-кредит под 0 процентов предлагают многие провайдеры микрокредитования. Ключевое условие, которое должен помнить клиент, рассчитывающий на беспроцентный займ, — это акция для новых пользователей. Повторный кредит обойдется уже дороже. Зачастую под ценой 0% подразумевается ставка в 0,01%, или 3,65% годовых.

Как повторно взять кредит онлайн на банковскую карту?

Выбирая провайдера онлайн-кредитов, обратить внимание, на каких условиях можно получить второй, третий и последующие займы.





Также кредиторы могут поощрять клиентов временными акциями — их тоже нужно отслеживать, чтобы получить максимально выгодное предложение. Одна из популярных программ — «Приведи друга». Она озволяет получить бонус за кредитную заявку по рекомендации. Также постоянные клиенты могут получить в кредит в пять раз больше средств, чем новички. Однако и заплатить за пользование кредитом придется больше, чем за первый кредит. В среднем дневная ставка составляет 1,5%.

Как взять онлайн-кредит на карту и обойтись без штрафа?

Зачастую онлайн-кредиты выдаются сроком от нескольких дней до одного месяца. За это время пользователю нужно успеть погасить займ. Ведь штрафы за невополненные по кредиту обязательства могут быть очень высокими. Провайдеры микрокредитов по истечению заранее оговоренных сроков устанавливают повышенную процентную ставку на сумму кредита — в среднем клиент будет платить двойную комиссию, если не успеет отдать деньги вовремя. А в некоторых компаниях для нарушителей и вовсе предусмотрены растущие санкции — по мере увеличения срока просрочки штраф может достичь 7% в день. Также заемщикам стоит знать о таком явлении как неустойка. Оно подразумевает начисление дополнительной комиссии за каждый день использования кредита еще до тех пор, как он стал просроченным. Например, если клиент пользовался займом под 0,01% и не успел выплатить его вовремя, оператор потребует оплатить стандартную ставку по кредиту за весь период его использования. Некоторые провайдеры устанавливают еще более жесткие требования — 3% за каждый день использования кредита до просрочки и повышенная комиссия за пользованием средствами после.

Условия у каждого провайдера разные — клиент должен ознакомится с ними в своем договоре.





Например, платежные терминалы могут пересылать деньги получателю до нескольких дней. Если заемщик не учтет этого и внесет очередную выплату в последний день, он автоматически просрочит ее.

Еще лучше погашать кредит досрочно — такую опцию предлагают все сервисы микрокредитования.

Пролонгация онлайн-кредита

В ситуации, когда заемщик действительно не успевает погасить займ вовремя, он может оплатить услугу пролонгации кредита. За нее может взиматься фиксированная плата либо высчитываться коэффициент из суммы займа. Некоторые компании предлагают пролонгировать кредит бесплатно на любое количество дней при условии регулярного погашения процентов по вкладу (например, каждые 10 суток). Другие ограничивают возможность пролонгации изначальным сроком кредита.

Онлайн кредит на банковскую карту — не единственный способ занять средства в Украине. Ранее мы уже писали о том, как и где взять кредит. Так, в распоряжении заемщика традиционные кредитки, банковские ссуды и даже ломбарды. Пишите о своих привычных способах пользоваться займами в комментариях.

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