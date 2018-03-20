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Як визначити банк за номером картки: корисний лайфхак

20.03.2018 17:42

Якщо вам треба знайти назву фінустанови, що випустила кредитку, але ви маєте лише її номер, читайте, як визначити банк за номером картки

Як визначити банк за номером картки

Як визначити банк за номером картки Фото: insuretrust.com

Якщо платіжна картка знаходиться у нас в руках, необхідності визначити банк, що її випустив, немає. Його логотип вже нанесено на «пластик». Але що робити, якщо є лише номер банківської картки, на яку потрібно переказати кошти. Не всім відомо, що в ньому закодована інформація щодо рахунку, в тому числі платіжна система, назва банку, тип карти. А розшифрувати ці данні можно за допомогою спеціальних сервісів. Посилання на них можно знайти далі в нашому матеріалі.

Що приховано в номері кредитки?

Зазвичай кількість цифр в номері банківської карти в Україні становить 16. Всі вони мають своє значення. Перша вказує на платіжну систему. Наприклад:

3 — AmEx

4 — VISA

5 — Masterсard

9 — Простір

Цифри, зазанчені далі, допоможуть визначити банк, тип (кредитна чи дебетова), статус (Classic, Platinum) картки.

Як визначити банк за номером картки: корисні сервіси

Для визначення банку використовується БІН (банківський ідентифікаційний номер). Англійською BIN — це Bank Identification Number. Його визначають перші 6 цифр номера.

як визначити банк за номером картки

BIN (Bank Identification Number) — перші шість цифр номеру картки

Щоб визначити банк за номером картки, введіть цифри в базу даних BIN, використовуючи цей сервіс:

Дізнатися банк за номером картки

Також можна скористатися сервісом www.bindb.com або www.binlist.net.

Навіщо треба визначати банк за номером картки?

Перевірити карту за її BIN необхідно для банківського переказу с картки на картку. Певні фінустанови пропонують перекази на свої картки онлайн без комісій.

Також сервіс корисний тим, хто збирається бронювати готель за кордоном. В деякиїх випадках кредитну картку можуть не прийняти до оплати. Бо вона випадково не зареєстрована в системі як кредитна.

Іноді також потрібно визначити рівень карти. Маючи вигляд Classic або Standard, карта може бути Gold або Platinum.

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Рубрики: PSM UA
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