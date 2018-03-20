Як визначити банк за номером картки: корисний лайфхак

Якщо вам треба знайти назву фінустанови, що випустила кредитку, але ви маєте лише її номер, читайте, як визначити банк за номером картки

Якщо платіжна картка знаходиться у нас в руках, необхідності визначити банк, що її випустив, немає. Його логотип вже нанесено на «пластик». Але що робити, якщо є лише номер банківської картки, на яку потрібно переказати кошти. Не всім відомо, що в ньому закодована інформація щодо рахунку, в тому числі платіжна система, назва банку, тип карти. А розшифрувати ці данні можно за допомогою спеціальних сервісів. Посилання на них можно знайти далі в нашому матеріалі.

Що приховано в номері кредитки?

Зазвичай кількість цифр в номері банківської карти в Україні становить 16. Всі вони мають своє значення. Перша вказує на платіжну систему. Наприклад:

3 — AmEx

4 — VISA

5 — Masterсard

9 — Простір

Цифри, зазанчені далі, допоможуть визначити банк, тип (кредитна чи дебетова), статус (Classic, Platinum) картки.

Як визначити банк за номером картки: корисні сервіси

Для визначення банку використовується БІН (банківський ідентифікаційний номер). Англійською BIN — це Bank Identification Number. Його визначають перші 6 цифр номера.

Щоб визначити банк за номером картки, введіть цифри в базу даних BIN, використовуючи цей сервіс:

Дізнатися банк за номером картки

Також можна скористатися сервісом www.bindb.com або www.binlist.net.

Навіщо треба визначати банк за номером картки?

Перевірити карту за її BIN необхідно для банківського переказу с картки на картку. Певні фінустанови пропонують перекази на свої картки онлайн без комісій.

Також сервіс корисний тим, хто збирається бронювати готель за кордоном. В деякиїх випадках кредитну картку можуть не прийняти до оплати. Бо вона випадково не зареєстрована в системі як кредитна.

Іноді також потрібно визначити рівень карти. Маючи вигляд Classic або Standard, карта може бути Gold або Platinum.

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