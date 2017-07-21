Миллениалы, банки и FinTech: как завоевать молодых клиентов

Вопреки всеобщему мнению, миллениалы больше доверяют традиционным банкам, чем FinTech-компаниям

Миллениалы, или поколение Y, для всех банков и финансовых компаний являются особенной группой клиентов. Эти люди, родившиеся после 1981 года, характеризуются прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии и не представляют свою жизнь без мобильной связи и интернета.

Именно с целью завоевания благосклонности молодой аудитории банки задаются вопросами: как стать более привлекательными для миллениалов? Правда ли, что молодое поколение не хочет пользоваться услугами банков и ищет альтернативу им? На самом деле, в этом вопросе все неоднозначно.

Всемирно известный эксперт в цифровом банкинге Крис Скиннер уверен, что такие вопросы возникают в первую очередь у людей более старшего поколения, которые еще не осознали, что миллениалы уже являются их финансовыми директорами, операционными директорами и, в некоторых случаях, генеральными директорами. Если говорить о FinTech-стартапах, то

большинство из них были созданы и пребывают под руководством именно представителей поколения Y.

У миллениалов нет огромного опыта работы, но они горят желанием изменить мир с помощью современных технологий. Они уже не представляют жизни без глобальной связи и полагают, что все движется в онлайн. В этом и состоит, по мнению Скиннера, один из ключевых вызовов для руководителей банков. Среди последних преобладают мужчины, представители поколения беби-бумеров или «иксов», у них есть опыт, знание рынка, но нет видения цифрового преобразования. Возможно, именно поэтому банки очень часто не могут привлечь и удержать миллениалов.

С другой стороны, как сообщается в недавнем исследовании, при совершении банковских операций миллениалы больше всего доверяют банковским приложениям. Таким образом, молодые пользователи полагаются на традиционный банкинг, при этом предпочитают удобство мобильных приложений. Согласно исследованию, 48% респондентов имеют счет в традиционном банке. И большинство из них хотят взаимодействовать со своим финучреждением через мобильные или онлайн-платформы. А вот FinTech-компании пока не вызывают у миллениалов особого доверия.

Многие молодые клиенты по-прежнему считают обязательными периодические посещения банка. По мнению представителя компании Raisin, которая позволяет открывать депозиты в банках по всей Европе через одну платформу, ключевым фактором здесь выступает доверие. Клиенты знают банк и готовы доверить ему свои деньги. Чтобы добиться такого же доверия к финтех-компаниям, последним необходимо предложить банковские продукты, но более дешевым, быстрым и эффективным способом.

Что же миллениалы знают о FinTech? Больше всего они осведомлены о приложениях для совершения платежей и денежных переводов. 6 из 10 опрошенных в ходе исследования заявили, что «когда-либо слышали о FinTech». Банковские приложения популярны среди миллениалов, половина из которых используют их в качестве основного приложения для управления финансами. А вот решения от финтех-компаний используют только 10% пользователей финансовых приложений.

Эксперты полагают, что финтех-игрокам необходимо объяснять миллениалам принципы своей работы. Благодаря этому многие из них смогут тестировать новейшие финансовые технологии, что даст импульс развитию новой финансовой системы. Ведь пользователи, в том числе молодые, заинтересованы в банковских сервисах. Но традиционные продукты в настоящее время проходят процесс трансформации, подстраиваясь под потребности клиентов.

Исходя из этого, банки должны предоставлять сервисы, которые будут более гибкими и смогут настраиваться в зависимости от потребностей пользователя в конкретной ситуации. Что касается FinTech-компаний, то они руководствуются именно принципом кастомизации при создании своих сервисов. Однако для завоевания благосклонности миллениалов, им еще необходимо добиться доверия этой аудитории, убедить их в том, что цифровые сервисы не менее безопасны традиционного банкинга.

К сожалению, многие молодые пользователи, вопреки всеобщему мнению, по-прежнему предпочитают пользоваться наличкой. Так, согласно недавнему исследованию компаний Accel и Qualtrics, 80% опрошенных пользуются наличными деньгами, а 64% постоянно носят бумажные деньги с собой. А ведь именно это поколение считается двигателем в постепенном переходе к cashless экономике.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что согласно исследованию Facebook, молодое поколение не доверяет банкам.

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