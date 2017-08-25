Полезные инструменты: 6 сервисов для экономии денег и времени

Несколько примеров сервисов, которые помогают сэкономить деньги и время

В настоящее время в интернете можно найти множество сервисов, разработанных с целью экономии времени, средств и других ресурсов пользователей. Их предназначение может быть разным: некоторые помогают наиболее экономно оплачивать коммунальные, другие предоставляют помощь в составлении домашнего бюджета или отчетов для налоговой. Однако не все из них одинаково полезные. Мы подобрали шесть сервисов из разных сфер, которых объединяет одно: они станут полезными для вас при ведении домашнего хозяйства или решении финансовых вопросов.

iFin

Это сервис онлайн-бухгалтерии, который помогает вести бизнес, не углубляясь в детали и не выходя из офиса. iFin позволяет вести бухгалтерский и налоговый отчет для предпринимателей, которые работают на любой системе налогообложения. Сервис автоматически напоминает о предстоящих оплатах, формирует и отправляет отчеты в налоговую инспекцию, пенсионный фонд и государственную службу статистики. При этом отчеты формируются автоматически, а сдача отчета с электронной подписью происходит путем нажатия нескольких кнопок. Помимо работы с отчетами, iFin позволяет создавать договора, счета и акты.

Узнать банк по номеру карты

Первый украинский сервис для определения банка-эмитента, платежной системы, а также типа и статуса карты по первым шести цифрам ее номера (BIN). Полезен такой сервис будет в ситуации, когда вы знаете только номер карты и хотите оптимизировать свои платежи. К примеру, вам нужно совершить банковский перевод, и вы хотите понимать, с какой комиссией это можно сделать. Или, допустим, ваша карта не принимается к оплате (например, в интернет-магазине). Также сервис будет полезен тем, кто собирается в путешествие и там планирует бронировать отель или оплачивать аренду автомобиля. В этих случаях кредитная карта может не приниматься к оплате, поскольку числится в системе как дебетовая, а о кредитном лимите на ней знаете только вы и банк. Кроме того, иногда нужно определить, какого уровня карта. На вид она может быть Classic или Standard, а на самом деле является Gold или Platinum. Зачем лишать себя преимуществ, которые предусмотрены для владельцев этих карт?

Teplo.gov.ua

Этот сервис помогает экономить на коммунальных услугах. В частности, он нацелен на украинцев, которые тратят на оплату коммунальных услуг от 18% до 50% дохода. Идея в том, что платить можно меньше, если модернизировать свои дома. Сервис анализирует данные потребления разных видов энергии и позволяет с помощью «калькулятора экономии» подобрать оптимальное решение для каждого конкретного дома. Кроме того, разработчики сотрудничают с гражданскими организациями, которые помогают внедрить энергоэффективные технологии.

Калькулятор зарплаты

Этот сервис был разработан специалистами PaySpace Magazine для трудоустроенного населения Украины. Он помогает быстро и удобно рассчитать зарплату до и после уплаты налогов. Попросту говоря, пользуясь сервисом, вы экономите время на подсчеты суммы, которую получаете в конце месяца «на руки».

HomeMoney

Сервис для учета персональных финансов и ведения домашней бухгалтерии. Основная его цель — учет доходов и расходов, составление бюджетов и координация домашних финансов всех членов семьи. В сервисе есть возможность вести учет в нескольких валютах, а также разделение счетов на 7 групп: наличные, депозиты, кредиты, прочие, счета в банках, контрагенты и имущество.

Карта терминалов

Очень практичный сервис для тех, кто часто ищет ближайшие терминалы определенного банка или сети обслуживания. Интерактивная карта Киева и Киевской области от PaySpace Magazine и 2Gis с адресным расположением платежных терминалов станет полезным инструментом для пользователей всех устройств с выходом в интернет. Метка терминала на карте содержит подробный адрес, принадлежность к банку или сети обслуживания.

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