Расчеты в Facebook Messenger: как создавался первый платежный чат-бот LeoBot

Как создавали чат-бота для расчетов в мессенджере — рассказывают авторы проекта

Количество и качество платежных сервисов на украинском рынке постоянно растет. Лидеры отрасли внедряют все новые платежные решения, чтобы достучаться до клиента. И едва ли не самым большим трендом прошлого года для приема платежей стали мессенджеры и их возможности прямой коммуникации с клиентом.

Один из самых эффективных способов коммуникации с аудиторией мессенджеров – это боты. Среди первых платежные услуги стал оказывать LeoBot – совместный продукт компании LeoGaming и Mastercard. Мы пообщались со всеми участниками создания платежного бота, которые рассказали нам об особенностях, сложностях и вызовах, с которыми они столкнулись при создании продукта.

Алена Дегрик, CEO процессинговой компании LeoGaming

В чем была идея создания LeoBot и какую проблему клиента он должен был решать?

Главная проблема клиента – до этого подобного сервиса в Украине не существовало. Ботостроение в бизнесе (особенно в e-commerce) призвано автоматизировать и выполнять задачи с типовым решением. Самый понятный пример – клиентская поддержка, которую – при грамотном построении сценария – может без проблем закрывать бот. А если над последним поработает хороший копирайтер, многие клиенты даже не заметят разницы в качестве обслуживания. Трекинг платежа/посылки, заявки на карту/кредит, простые операции банкинга – такие проекты уже существовали и неплохо справлялись со своими функциями. Но проведение p2p-перевода или оплата услуг – этого еще не было.

Алена Дегрик, CEO процессинговой компании LeoGaming

Насколько востребованным был такой сервис в мессенджерах?

В 2017 году мессенджеры бурно развивались – потому о какой-то инфраструктуре услуг на популярных платформах говорить было рано. Клиентам не хватало удобного сервиса для решения насущных задач без необходимости выходить из чатов и подгружать страницы.

При этом аудитория была сформирована и готова. Отток потенциальных клиентов из соцсетей можно связывать как с блокировкой «Вконтакте» и «Одноклассников», так и с довольно высокой степенью токсичности самого фейсбука. Цитируя создателя одного из самых успешных телеграм-каналов: «Telegram и Messenger стали для многих тихой гаванью без рекламы и вечных споров». Это верно.

В Украине довольно много сервисов p2p-переводов. Какие конкурентные преимущества продукта сработали?

Действительно, конкуренция на рынке платежей довольно высокая. Но мало дать выгодный тариф или показать себя заслуживающими доверия – необходимо убедить клиента в том, что твой сервис лучший.

Украинские плательщики привыкли или к замкнутым банковским экосистемам, или же к давно существующим сервисам, которыми пользуются годами. Попасть в пул «часто используемых» очень сложно, но возможно.

Первое, что сработало – универсальная комиссия. Даже если другой сервис предлагает переводы без комиссии, условие работает в одну сторону. Мы установили для p2p-переводов LeoBot небольшую комиссию, но работающую для всех карт украинских банков. Это сработало.

Второе – гарантия безопасности. Гарантом безопасности платежей, осуществленных с Masterpass, является международная платежная система Mastercard.

А третье – это скорость и удобство. Тезис популярности мессенджеров – это мгновенный сервис получения информации. Таким и обязан быть платеж – без лишних подгрузок, в один клик, с подтягиванием используемых карт и тд. Все это дал Masterpass.

Сергей Францишко, директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине

Какие возможности Masterpass дал пользователям, интегрировавшись в чат-бот?

Согласно исследованиям, современный человек больше 5 лет своей жизни проводит в соцсетях, и естественно, что привычные для него вещи мигрируют в сеть. Поэтому чат-боты, способные быстро и качественно решать запросы потребителей прямо в мессенджерах, — очень перспективный для рынка тренд. Они не требуют трафика для скачивания и места в памяти на смартфоне. По оценкам экспертов, к 2020 году более 85% взаимодействий с клиентами будут происходить без участия человека.

Сергей Францишко, директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине

Зарегистрированные пользователи могут безопасно хранить в Masterpass данные своих платежных карт различных банков и платежных систем. Использование платформы максимально упрощает первый опыт взаимодействия и делает почти автоматическими последующие переводы благодаря наличию шаблонов.

В прошлом году Украина вышла в тройку стран-лидеров в Европе по использованию Masterpass. У нас на сегодняшний день реализованы многочисленные решения для таких платежей на АЗС, в такси, на муниципальных парковках, на сайтах и в приложениях тысяч украинских торговцев – и первое решение в мессенджере для денежных переводов – LeoBot.

Дмитрий Яцунский, CEO платформы Unibot

Работа с самим API бота – как это и что необходимо было сделать в первую очередь?

К сожалению – а потом к нашей радости – мы столкнулись не с одним вызовом, а с несколькими. Поскольку продукт был совершенно новый не только для нас, а он был новый для всех участников этого проекта. Мы все вместе искали какой-то оптимальный путь непосредственно в процессе разработки. Доработки были, как со стороны Masterсard, так и со стороны банка.

Дмитрий Яцунский, CEO платформы Unibot

О том, как оптимизировать интерфейсное решение, тоже приходилось задумываться «с нуля», а не использовать чей-то удачный/неудачный опыт.

В любых проектах, где задействовано большое количество компаний, всегда будут всплывать неожиданные повороты, но именно в такого рода сотрудничестве появляются действительно уникальные решения. Так что главным вызовом можно обозначить общую работу и синергию в проекте LeoBot.

Станислав Победимский, CEO TAS Link

С какими вызовами столкнулся TasLink на этапе создания LeoBot?

Главный вызов, с которым сегодня сталкиваются технологические компании, предложить услугу, которая наряду с уже существующими аналогами, не просто вызовет интерес пользователей, а еще и подтолкнет их к переходу на использование такого решения.

Рассматривая мировой опыт и направления развития каналов Р2Р переводов, нельзя игнорировать один из самых популярных каналов общения современных людей — мессенджеры. Получив от LeoGaming предложение стать техническим партером и платежным провайдером и имея в активе ТАС Линка мощную транзакционную платформу, команду профессиональных разработчиков и безопасные инструменты подключения к популярному мессенджеру, мы не могли упускать такую возможность.

Однако, выбор мессенджера для реализации финансовой услуги сам по себе является вызовом по отношению к клиентскому опыту, так как большинство пользователей привыкли осуществлять финансовые операции на специализированных сайтах.

Станислав Победимский, CEO TAS Link

Чем p2p-переводы в мессенджере для Вас отличаются от данной услуги на сайтах?

Р2Р перевод давно перестал быть новинкой и уникальной услугой, а для многих стал повседневной потребностью: кто-то рассчитывается с продавцом, кто-то пересылает деньги родителям, кто-то помогает детям. А к повседневным услугам основное требование – простота и скорость использования услуги. Именно в этом и состоит основное отличие использования Р2Р перевода на сайтах, который даже в максимально упрощенной форме уступает по удобству использования бота в мессенджере. Особенно если клиент в этом же мессенджере общается с получателем перевода. Мы в компании ТАС Линк отслеживаем глобальные тренды как в технологиях, так и в поведении клиентов и стремимся предложить партнерам максимально технологичные и перспективные решения.

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