ТОП-7 поглощений в сфере платежей в первом полугодии 2017

Составлен список самых крупных сделок в глобальном FinTech первой половины 2017 года. В него попали компании из США, Канады, Великобритании, Швеции и Германии. Какие из них потратили больше средств на расширение своего бизнеса — читайте далее.

№1 — $10 млрд

Британская платежная компания Worldpay приняла предложение о поглощении от американской процессинговой компании Vantiv. Сумма сделки составит 10 млрд долларов.

Члены правления Worldpay и Vantiv убеждены, что слияние создаст глобальную платежную группу мирового класса с опытом в платежах, экспертами и широкими каналами продвижения услуг.

№2 — $4,8 млрд

В марте текущего года венчурная компания Vista Equity Partners, котрая владеет британским провайдером банковского ПО Misys, заключила соглашение о покупке канадской компании D+H, которая также занимается поставками программ для финансовых решений. В результате объединения двух лидеров отрасли образовалась третья по величине FinTech-компания в мире — Finastra. Она насчитывает около 10 тыс сотрудников и более 9 тыс клиентов в 130 странах, в том числе 48 из 50 крупнейших банков мира.

№3 — $1,2 млрд

Cервис денежных переводов MoneyGram за последние полгода несколько раз получал предложения о выкупе от крупных компаний. Так, в январе финансовое подразделене Alibaba — Ant Financial – cобиралось выделить 880 млн долларов на приобретение MoneyGram. Спустя несколько месяцев платежная компания Euronet увеличила выкуп до 1,2 млрд долларов США.

В июле стало известно, что Ant Financial тоже готов заплатить такую сумму за MoneyGram. Ожидается, что сделка будет закрыта в конце этого года. Ant Financial продолжит развивать MoneyGram, поскольку в компании поддерживают тренд перехода финансов в цифровой формат.

№4 — $920 млн

Сообщения о том, что Mastercard готовится приобрести британскую платежную систему, появились еще в прошлом году. Однако только в начале 2017 глобальной компании удалось согласовать поглощение с Британским агентством по конкуренции.

В Великобритании Vocalink обрабатывает более 90% зарплат, 70% счетов домохозяйств и почти все государственные пособия. Технологии Vocalink обеспечивают мгновенные платежи. Представители платежной системы Mastercard утверждают, что приобретение «ускорит планы компании стать активным участником во всех типах электронных платежей».

№5 — $750 млн

Американская компания, которая занимается обработкой платежей, в мае 2017 года объявила о поглощении CardConnect. Провайдер инновационных технологий в сфере процессинга позволит First Data лучше обслуживать своих клиентов по всему миру, уверен гендиректор компании Фрэнк Бисиньяно.

First Data в среднем обрабатывает транзакций на сумму 2,2 трлн долл в год. В сравнении с этой цифрой соответствующий показатель CardConnect — 26 млрд долларов в год — кажется незначительным.

First Data заплатит 15 долларов за акцию CardConnect, что на 10% дороже биржевой стоимости. Также будут покрыты убытки компании. В 2016 году они составили 16 млн.

№6 — $233 млн

Канадская компания TIO Networks предоставляет услуги по оплате счетов. Всего насчитывается около 14 млн пользователей ресурса и около 65 тыс локаций, где можно воспользоваться этим сервисом. В прошлом году компания обработала счетов более чем на 7 млрд долларов.

С приобретением TIO, у PayPal будут больше возможностей конкурировать с банками, а также предоставлять более широкий перечень услуг с помощью традиционной инфраструктуры поглощаемой компании.

№7 — $75 млн

Шведская финтех-компания Klarna работает с 65 тыс торговцев и 45 млн потребителей в 18 странах Европы и Северной Америки. В начале этого года руководство организации заявило о планах приобрести немецкую платежную компанию BillPay, ссылаясь на то, что Германия является одним из крупнейших рынков электронной коммерции в мире.

Ожидается, что Klarna заплатит предыдущему владельцу BillPay 75 млн долларов.

